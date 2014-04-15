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زعزوع: السياحة ستتعافى ونبذل جهودًا تسويقية غير تقليدية لاستعادة الحركة السياحية

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زعزوع: السياحة ستتعافى ونبذل جهودًا تسويقية غير تقليدية لاستعادة الحركة السياحية زعزوع: السياحة ستتعافى ونبذل جهودًا تسويقية غير تقليدية لاستعادة الحركة السياحية

 

قال وزير السياحة هشام زعزوع إن الامل مازال معقوداً في الفترة القادمة على استعادة الحركة السياحية الوافدة خاصة فيما بعد ممارسة الاستحقاقات السياسية ، وتعزيز الجهود التسويقية خاصة فيما يتعلق بالعلاقات العامة والتركيز على إستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في الترويج السياحي ، وكذلك العمل على فتح أسواق سياحية جديدة ، جاء ذلك خلال كلمته في الندوة التي عقدتها لجنة السياحة بالغرفة التجارية بالقاهرة .
> أضاف زعزوع أن السياحة مشروع قومي وذات أهمية قصوى لاقتصادنا ، مضيفا أن الفترة المقبلة تشهد مزيد من التكاتف بين أجهزة الدولة للاضطلاع بالقطاع السياحي من خلال تفعيل أعمال اللجنة الوزارية للسياحة لتذليل العراقيل التي تجابه القطاع .

أشار زعزوع إلى أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في مجال السياحة حيث يستطيع قطاع الإعمال السياحي من شركات ووكالات سفر ، فنادق ومنتجعات ، خطوط طيران ، هيئات ومنظمات تسويقية ، الاستفادة من تلك الوسائل في زيادة حجم المبيعات وعرض المنتجات وجذب شرائح تسويقية جديدة علاوة على التفاعل الايجابي مع الجمهور المستهدف ومعرفة أرائهم المتباينة لتحسين جودة الخدمات المقدمة والعمل على تفادي السلبيات وتعزيز الايجابيات .

لفت زعزوع إلى أن الوزارة دشنت مشروع البث الحي للمقاصد السياحية (شرم الشيخ – الغردقة – الاقصر ) عبر الانترنت ، وأنه من المزمع الترويج لكل مقصد سياحي في كمقصد خاص بذاته لتعظيم الاستفادة وتنويع المنتج السياحي وعدم النظر إلى مصر بما تحويه من تراث حضاري وشواطىء ساحرة كمقصد واحد .

نوه الوزير على أن الوزارة وهيئة تنشيط السياحة حريصة على رعاية الاحداث السياحية الثقافية والفنية والرياضية بما يدعم العمل على استعادة الحركة السياحية الوافدة .

 

 

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