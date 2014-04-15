“علام” مستاء من تسويق الأندية لمبارياتها بشكل منفرد



> أبدى جمال علام رئيس اتحاد الكرة استيائه الشديد مما يتردد على لسان الأندية مؤخرا عن تسويق مبارياتهم بشكل منفرد خاصة و إن اللائحة تجبر الأندية على البث الجماعي وهو ما حدث خلال الموسم الحالي بعدما رفضت إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي بث مبارياته مع الأندية بشكل جماعي قبل أن تنتهي الأزمة بعودة النادي لصفوف الأندية.

> وأوضح علام فى تصريحات خاصة لوكالة “ona’ أن موقف نادي الاتحاد السكندري ليس له مبرر واضح، خاصة أن الجميع يعلم أن وزير الرياضة يسعى لحل أزمة المستحقات المتأخرة لدى التليفزيون ومن ثم لا يجوز تصدير مشكلات تؤثر سلبًا على حالة الاستقرار التي يعيشها الوسط الرياضي حاليًا.

> تجدر الأشارة إلى ان اتحاد الكرة ينتظر وصول 8 ملايين ونصف المليون جنيه باقي مستحقات الأندية من القسط الثاني من التليفزيون لتوزيعها على الأندية في اجتماع اللجنة المقبل.