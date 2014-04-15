إلغاء الإجازات لمسئولي القطاعات الحكومية.. وتشكيل غرفة عمليات بالمنيا استعدادا لعيد شم النسيم

أصدر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا قراراً بإلغاء ووقف كافة الإجازات والتصاريح لكافة رؤساء ومسئولى القطاعات والهيئات والمصالح الحكومية والخدمية مع تطبيق نظام العمل بالنبوتيجيات على مدار 24 ساعة استعدادا لأعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد.

وكلف المحافظ وكلاء وزارات الصحة والتموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للمواطنين كذلك محلات بيع الأسماك المملحة واللحوم المجمدة والمطاعم لضبط المخالفين فوراً.

كما كلف وكيل وزارة الصحة بإعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات والتأكيد على الانضباط والتواجد الفعلي للأطباء والعاملين وتوفير جميع الأدوية الخاصة بأقسام الطوارئ وسيارات الإسعاف لاستقبال الحالات العاجلة والطارئة والتعامل معها على أكمل وجه مشيرا انه سيتم تكثيف الحملات الصحية وتشديد الرقابة على الباعة للتأكد من حملهم للشهادات الصحية.

ومن جانبها عقدت اللجنة التى شكلها المحافظ برئاسة اللواء أسامة ضيف السكرتير العام اجتماعا لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم حيث تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بتجهيز وفتح جميع الحدائق والمتنزهات ومراكز الشباب لاستقبال الأسر و الشباب والأطفال أثناء الاحتفال كذلك مراجعة اشتراطات الأمن والسلامة النهرية بالمعديات التي تنقل المواطنين وصلاحيتها مع وضع كافة الاحتياجات الأمنية المطلوبة .

كما تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام بالنظافة في الحدائق العامة والمشاتل والمنتزهات ورفع القمامة كما تم تكليف إدارة المرور والمواقف بضرورة التواجد المستمر وتكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفين بشكل فوري وضبط حركة وخطوط السير والتزام السائقين بالأجرة المحددة

وقد تقرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة برئاسة اللواء أسامة ضيف السكرتير العام مزودة بخطوط تليفونات أرقامها 2320001 و 2342200 لتلقى اى شكاوى.