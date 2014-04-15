أخبار عاجلة

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مهنة المونولوج في طريقها للإنقراض -
السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء -
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا -
فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف -
فيديو.. اللقطات الأولى لحريق صالة «الجمباز» بنادي الجزيرة -
فيديو.. اللقطات الأولى لحادث أتوبيس النقل العام أعلى المحور -
رئيس جامعة أسوان يعلن موعد بدء الدراسة بـ6 كليات جديدة -
فيديو.. داعية إسلامي: «الرجالة مش حافظين غير إن الشرع حلل أربعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزارة الرياضة تدعم النادي الأهلي بـ7 ملايين جنيه لإقامة منشآت

Google+ Print
وزارة الرياضة تدعم النادي الأهلي بـ7 ملايين جنيه لإقامة منشآت وزارة الرياضة تدعم النادي الأهلي بـ7 ملايين جنيه لإقامة منشآت


> قرر خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، الموافقة على دعم النادى الأهلى بـ7 ملايين جنيه، فى صورة منشآت الرياضية، حيث تتحمل الوزارة تكاليف استكمال تطوير المبنى الاجتماعى للأهلى وإنشاء ملعبين للإسكواش بفرع النادى بالجزيرة، بالإضافة إلى ملعبين للكرة الخماسية وملعبين للتنس وملعب للكرة الطائرة وآخر لكرة اليد بفرع الشيخ زايد.

وطلب عبد العزيز من محمد سويلم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة، نقل هذا القرار إلى مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود طاهر لتأكيد دعم الوزارة للقلعة الحمراء.

وكان مجلس إدارة النادى الأهلى قد أرسل مذكرة لوزارة الشباب والرياضة، من أجل دعم منشآت النادى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا