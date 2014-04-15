وزارة الرياضة تدعم النادي الأهلي بـ7 ملايين جنيه لإقامة منشآت



> قرر خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، الموافقة على دعم النادى الأهلى بـ7 ملايين جنيه، فى صورة منشآت الرياضية، حيث تتحمل الوزارة تكاليف استكمال تطوير المبنى الاجتماعى للأهلى وإنشاء ملعبين للإسكواش بفرع النادى بالجزيرة، بالإضافة إلى ملعبين للكرة الخماسية وملعبين للتنس وملعب للكرة الطائرة وآخر لكرة اليد بفرع الشيخ زايد.

وطلب عبد العزيز من محمد سويلم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة، نقل هذا القرار إلى مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود طاهر لتأكيد دعم الوزارة للقلعة الحمراء.

وكان مجلس إدارة النادى الأهلى قد أرسل مذكرة لوزارة الشباب والرياضة، من أجل دعم منشآت النادى