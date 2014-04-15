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“حجازي” يتهم مسئولي سجن العقرب بتعذيبه

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“حجازي” يتهم مسئولي سجن العقرب بتعذيبه “حجازي” يتهم مسئولي سجن العقرب بتعذيبه

صفوت حجازي – أرشيفية

 

قال صفوت حجازى ، المتهم فى قضية ” الهروب من وادى النطرون “والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و130 آخرين من قيادات الإخوان وحزب الله وحماس، أنه يتعرض للتعذيب بسجن شديد الحراسة، وقال له المستشار الشامى “هو حضرتك بتنضرب؟” .. فرد نافيا ذلك، موضحا أنهم يتعرضون للسُباب، كما طالب بإدخال الصحف لهم، وأنهم يقضون بالزنزانة 23 ساعة، واتهم اللواء محمد خلوصى مساعد مدير مباحث السجن بالتشديد عليهم .

وواجهت هيئة المحكمة، الرئيس المعزول، الذى يتحدث فيه أثناء مداخلته مع قناة الجزيرة عقب اقتحام السجون وتهريب المتهمين، فرفض مرسي الحديث واصفا المحكمة بغير المختصة لمحاكمة الرئيس الشرعي للبلاد -علي حدو قوله- .

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