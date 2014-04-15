ريكاردو: حتى مورينيو لا يستطيع أن يعد الإسماعيلي ببطولة

رفض البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي أن يعد إدارة وجماهير الدراويش بتحقيق بطولة هذا الموسم.

وينافس الإسماعيلي على التأهل للمربع الذهبي للدوري الممتاز، حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 24 نقطة خلف بتروجيت بخمس نقاط.

وقال ريكاردو لـFilGoal.com: "لا يمكن أن أعد جماهير الإسماعيلي بأي بطولة، وأي مدرب لا يستطيع ذلك حتى لو كان جوزيه مورينيو".

وأوضح "أنا واقعي، ووعدت ببناء فريق جديد قوي ومنظم، وهذا ما ترجمته في مباراة المصري الذي أراه عودة حقيقية لأداء الفريق المعروف".

وأضاف "عندما توليت المهمة كان معي 11 لاعبا و4 فقط على دكة الاحتياطي ينقصهم الفنيات واللياقة البدنية، لكن حاليا الوضع تحسن وأصبحت أملك فريقا كاملا بعد شفاء المصابين وظهر آثار ذلك أمام المصري"

وأشار البرازيلي إلى إنه الآن وبعد 45 يوم من العمل الشاق فنيا وبدنيا، أصبح عنده وفرة من اللاعبين الجاهزين الذين يختار من بينهم حتى يواصل مشوار الانتصارات من اجل الدخول للمربع الذهبى.