البدري يقدم 4 مطالب من اتحاد الكرة لتطوير المنتخب الأوليمبي

استعرض حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي المشاكل والمعوقات التي تواجهه قبل المشاركة في دورة شمال افريقيا التي ستقام بالجزائر في نهاية مايو المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده معه حمادة المصري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة واللجنة الأوليمبية والمشرف العام علي الفريق في حضور مدير المنتخب أيمن حافظ والمنسق الإعلامي شادي الجيلاني.

هذا لإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه الفريق والتي تعوق البدري عن تطبيق برنامجه وفكره في تكوين جيل جديد يقود الكرة المصرية في المستقبل.

حيث عرض البدري كل السلبيات التي عانى منها في التجمعات الماضية ولاتزال حتى الآن تعوقه عن تجميع القوام الأساسي للمنتخب الأوليمبي، والتي تمثلت في عدم وجود فرصة كافيه لاستدعاء العناصر الأساسية للمنتخب لإقامة معسكرات للعمل مع اللاعبين، بالإضافة إلي الظاهرة السلبية التي ظهرت بقوة بانعدام مشاركة اللاعبين مع أنديتهم إلا في دقائق محدودة وربما تكون معدومة وهو ما يعود بالسلب علي إكسابهم حساسية المباريات ونقض اللياقة البدنية.

فضلا عن انضمام العناصر البارزة إلى صفوف المنتخب الاول.

وطلب البدري خلال الجلسة من المصري ضرورة تذليل هذه المشاكل بتوفير معسكر مفتوح اعتبار من 10 مايو بضم كل عناصره الأساسية لتجهيزهم لهذه الدورة التي ستكون هامة لتحديد اختياراته للمرحلة القادمة.

علي أن يتاح له الفرصة بإقامة معسكر مغلق للفريق قبل انطلاق الدورة بإسبوع.

كما طالب البدري باستدعاء مجموعة اللاعبين التي وقع عليها الاختيار الذين شاركوا في دوري المناطق لتدريبهم علي فترات خاصة بعد انتهاء المسابقة، بالإضافة إلي رغبته في عقد جلسة تنسيقية بينه وبين شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأول للوصول لأفضل حل في طريقة استدعاء اللاعبينةةة يعود علي الطرفين بالفائدة.

وفي نهاية الاجتماع وعد المصري بمساعدة المنتخب وتلبيه كل احتياجات الفريق في المرحلة المقبلة.