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كوفي ميشاك: هدفي في المصري سيدفعني للتألق مع الإسماعيلي

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كوفي ميشاك: هدفي في المصري سيدفعني للتألق مع الإسماعيلي كوفي ميشاك: هدفي في المصري سيدفعني للتألق مع الإسماعيلي

الإسماعيلية /أ ش أ/ أعرب الإيفوارى كوفى ميشاك لاعب الإسماعيلى عن سعادته البالغة بالهدف الذى أحرزه مع فريقه فى مرمى المصرى البورسعيدي.

وسجل ميشاك هدفا في الفوز على المصري 2-0 في الدوري الممتاز.

وأضاف ميشاك في تصريحاته للموقع الرسمى للاسماعيلى، أن هذا الهدف سوف يدفعه لمواصلة التألق مع الإسماعيلى فى مباريات المقبلة بالدورى العام، خاصة بعد الحصول على الثقة فى أولى المباريات الرسمية مع الفريق الأصفر.

وأوضح ميشاك، أنه سعيد باللعب بجوار الغانى جون آنطوى خاصة وأن الإنسجام ظهر عليهما خلال مجريات مباراة المصرى الأخيرة.

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