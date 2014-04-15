سكوب - 10 لاعبين غيروا مراكزهم في الملاعب

نستعرض في الحلقة الثانية من سلسلة "سكوب" مجموعة جديدة من اللاعبين ولكن هذه المرة مع أبرز ممن حولوا مراكزهم داخل أرض الملعب بشكل جذري محليا وعالميا.

الجناح يستطيع اللعب في مراكز الوسط أو الهجوم، وكذلك لاعب الوسط المدافع يجيد في العادي اللعب في قلب الدفاع، لكن كيف يكون الحال عندما يتحول مهاجم إلى حارس مرمى أو مهاجم صريح إلى قلب دفاع.

1 - خورخي كامبوس

الحارس المكسيكي الشهير والذي عرف خلال فترة التسعينات كحامي لعرين منتخب بلاده، كامبوس كان مميزا بقصر قامته وهو الأمر الذي لا يتناسب مع مركز حراسة المرمى بالإضافة للأزياء الغريبة التي كان يرتديها، ولكن كامبوس بدأ مشواره الاحترافي كمهاجم بل ونافس على لقب الهداف مع ناديه بوماس قبل أن يتحول لمركز حراسة المرمى مع نفس النادي ويصبح فيما بعد الخيار الأول لمنتخب بلاده في مونديالي 1994 و1998.

2 - جوتي

اللاعب الإسباني الذي تخرج من الكاستيا أكاديمية ريال مدريد ليصبح في موسمين متتاليين مهاجم الفريق الأول برفقة راؤول جونزاليس، تحول مع مجيء الظاهرة رونالدو إلى لاعب وسط ليقدم بعد ذلك مستوى ضعيف مع ريال مدريد حتى رحل عنه بنهاية 2010 لينهي رحلته الطويلة مع الملكي إلى بيشكتاش التركي.

3 - كولو توريه

الإيفواري الذي قدم من أسيك أبيدجان مدرسة المواهب العريقة مباشرة إلى أرسنال الإنجليزي حوله أرسين فينجر من مركز صانع الألعاب والمهاجم الثاني الذي اعتاد على اللعب فيه إلى قلب الدفاع، توريه شارك مع أرسنال في الفوز بالدوري دون هزيمة بعد شراكة ناجحة مع سول كامبل ليصبح واحد من أبرز المدافعين الأفارقة خلال الألفية الجديدة.

4 - سامح يوسف

مهاجم المقاولون الذي انتقل للزمالك في موسم 2003-2004 وكتب شهادة ميلاده في البطولة العربية التي قاد الفريق الأبيض فيها للفوز بلقبها.. جعلته الظروف يتحول للعب في مركز الظهير الأيمن في المواسم التالية نظرا لمعاناة الزمالك الشديدة في هذا المركز، يوسف عاد للمقاولون ثم انتقل للاتحاد قبل أن ينهي مسيرته مع الكرة في صمت.

5 - يوسف حمدي

أحد ضحايا معاناة الزمالك مع الظهير الأيمن، يوسف حمدي كان من أبرز صانعي الألعاب في الكرة المصرية خاصة مع الاتحاد السكندري ثم انتقل للزمالك ليتحول إلى ظهير أيمن ولكنه لم ينجح هو الآخر في ملئ هذا الفراغ لينتهي مشواره سريعا مع الفريق الأبيض لينتقل منه إلى أندية الترسانة وطنطا قبل أن يعلن اعتزاله رسميا.

6 - كريستوفر سامبا

العملاق الكونغولي مدافع بلاكبيرن السابق الذي رأي فيه سام ألارديس المدير الفني الأسبق للفريق مهاجم قوي، سامبا لعب كمهاجم مع فريق بلاكبيرن لفترات طويلة واستطاع أن يحسم للروفرز أكثر من مباراة أبرزها أمام أرسنال قبل أن يعود مجددا لقلب الدفاع وينتقل إلى أنجي الروسي.

7 - ألان سميث

مهاجم ليدز يونايتد الشاب الذي انتقل للعملاق مانشستر يونايتد في صفقة مثيرة للجدل لم يكن يعلم أن المجازفة التي قرر أخذها بالانتقال من فريق لعدوه التاريخي ستكلفه نقلة كبيرة كلفته الكثير من مستواه، أليكس فيرجسون استخدم سميث كلاعب وسط تعويضا لرحيل روي كين قائد الفريق إلا أن لاعب ليدز السابق لم يفلح لينتقل فيما بعد إلى نيوكاسل والذي فشل معه في تسجيل أي هدف.

8 - جاريث بيل

أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بدأ مشواه مع ناديه السابق توتنام في مركز الظهير الأيسر ولم يستطع تقديم أداء مقنع بل أن ناديه كاد أن يتخلى عنه لبرمنجام مقابل أقل من 1/10 مما باعه به لريال مدريد، هاري ريدناب قام بتحويل بيل للعب في مركز الجناح قبل أن يعطيه بواش الحرية في الثلث الهجومي واستطاع أن يصبح واحد من هدافي الدوري الإنجليزي الموسم السابق خلف روبن فان بيرسي ولويس سواريز.

9 - إسحاق أول

أحد أبرز المهاجمين الأفارقة في الدوري المصري موسم 1998-1999 مع نادي أسوان وكان هداف الفريق خلاله على الرغم من هبوط ناديه إلا أن اللاعب النيجيري استطاع الانضمام للأهلي في الموسم التالي إلا أنه فشل في إزاحة علاء إبراهيم وعلي ماهر ومحمد فاروق من الهجوم ليتحول إلى مركز الظهير الجناح الأيمن وبالطبع لم يقدم اللاعب مردودا طيبا ليرحل عن الفريق في صمت.

10 - وائل جمعة

التحول الأشهر في الكرة المصرية في الأعوام الماضية كان من نصيب وائل جمعة الذي خاض مباريات قليلة للغاية مع الأهلي كمهاجم صريح بعد أن عانى الفريق خلال موسم 2003-2004 من إصابة جميع مهاجميه ليضطر مانويل جوزيه للزج به كمهاجم إلا أن جمعة فشل في تسجيل أي هدف ليعود سريعا ومباشرة إلى مركزه الذي تألق فيه طوال مسيرته مع الكرة.