عطور " Aqua Allegoria من"غيرلان" Guerlain

بتلات مُثقلة بقطرات من الندى، فاكهة مشبّعة بنور الشمس، أوراق مرتجفة وأنصال رقيقة من العشب... ينبثق الاستمتاع بالحياة خلال الأيّام المشمسة من مجموعة "أكوا أليغوريا" Aqua Allegoria، وهي تشكيلة من الأشعار العطريّة المركّبة بحريّة من قبل مصمّم عطور متيّم بالحدائق. إنّها عطور خفيفة ومشرقة ومرحة يتمّ جمعها فور حلول فصل الربيع تماماً مثل معالجة النفس بحفنةٍ من الأزهار، أو حلم يقظة في عريش، أو مغامرة في المنطقة الاستوائيّة...

من أصل العطور الإحدى والثلاثين من مجموعة "أكوا أليغوريا" Aqua Allegoria التي تمّ ابتكارها على مرّ السنين، تحوّلت أربعة منها إلى عطور كلاسيكيّة في دار "غيرلان" Guerlain. وينضمّ إصدار جديد من ابتكار تييري واسر إلى هذه الابتكارات المرجعيّة في كلّ فصل ربيع.

"ليمون فيردي" Limon Verde

اخضرار نباتي لحديقة استوائيّة غنيّة. النضارة اللذيذة لشلاّل في قلب الأدغال. الغزارة الحيويّة لمهرجانٍ برازيلي. أصبح بإمكانك خلال فصل الربيع هذا تذوّق الكايبيرينيا في ظلّ أشجار الليمون على ضفاف نهر الأمازون...

يكمن فنّ "أكوا أليغوريا" Aqua Allegoria في الدمج بين غير المتوقَّع والذي لا يمكن مقاومته بين الدرجات العطريّة الطبيعية والاحتفالية بشكلٍ طبيعي. كما يكمن المثال المتكامل في التناغم البسيط والرائع للكاتشاسا، وقصب السكر، والليمون الحامض، وهو سرّ الكايبيرينيا... ويقوم تييري واسر في عطر "ليمون فيردي" Limon Verde بتفسير هذا التباين بين تألّق الليمون الحامض وحلاوة قصب السكر من أجل ابتكار حامض إستوائي بنفس مرح وحيويّة رقصة السامبا.

وحدها المواد الخام يمكنها التعبير عن جوهر قارة أميركا اللاتينية. في المكسيك، اكتشف مصمّم العطور ميزة خاصّة بالليمون الحامض، وهو الليمون الحامض الحلو الذي تمّت تركيبة خلاصته من أجل إبراز حيويته وقوّته. وقدّمت له فنزويلا فول التونكا، وهي مادة أيقونية من "الجيرليناد" Guerlinade التي تمنحها دفئها ولمساتها الدائرية.