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مورينيو يوضح.. لماذا صلاح يمنح تشيلسي شكلا مختلفا في الأداء؟

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مورينيو يوضح.. لماذا صلاح يمنح تشيلسي شكلا مختلفا في الأداء؟ مورينيو يوضح.. لماذا صلاح يمنح تشيلسي شكلا مختلفا في الأداء؟

أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي بجناحه المصري محمد صلاح عقب الفوز على سوانزي سيتي 1-0 في الدوري الإنجليزي.

صلاح انتقل لتشيلسي من بازل في يناير، وصرح وقتها مورينيو أن الجناح المصري سيُظهر إمكاناته الموسم المقبل.

ولكن صاحب الـ21 عاما تألق مع تشيلسي عندما بدأ المباراتين السابقتين أساسيا، فسجل وصنع وقاد البلوز للفوز على ستوك سيتي 3-0 وسوانزي 1-0.

وقال مورينيو لمجلة تشيلسي الرسمية: "اعتقد أنه يمتلك الدافع ليكون لاعبا رائعا لتشيلسي".

وتابع "لقد جاء من ظروف مختلفة عن باقي زملائه، لأنه كان يلعب في سويسرا ومصر من قبلها.. ولذلك كان عليه التأقلم".

وأتم ممتدحا الجناح الدولي "صلاح يمتلك سرعة لا تصدق ويجيد في استغلال المساحات، فهو يمنح تشيلسي أسلوب لعب جديد لضرب دفاعات المنافسين".

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