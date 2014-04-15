الانتهاء من تسليم العمل لأطباء التكليف بالوحدات الصحية بقرى الوادي الجديد‎

انتهت مديرية الصحة بالوادى الجديد من تم تسليم العمل لاطباء التكليف بالوحدات الصحية القروية بمركزي الخارجة والداخله بالوادى الجديد وجاري استكمال تكليف الاطباء الجدد للادارات الصحية لمراكز باريس وبلاط والفرافرة ، صرح بذلك الدكتور محمد بخاري وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وقال بخاري انه علي نهاية ابريل الجاري ستنتهي مشكلة نقص الاطباء بالوحدات الصحية ، واضاف ان العمل بمستشفي الخارجة العام يجري علي قدم وساق للانتهاء منها خلال الاشهر القليلة القادمه ، حيث تم اجراء الاختبارات علي اطلاق التيار الكهربي داخل المستشفي والتاكد من سلامة التوصيلات الكهربائية ، كما يجري العمل حاليا في تجميل الموقع العام للمستشفي.