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الانتهاء من تسليم العمل لأطباء التكليف بالوحدات الصحية بقرى الوادي الجديد‎

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الانتهاء من تسليم العمل لأطباء التكليف بالوحدات الصحية بقرى الوادي الجديد‎ الانتهاء من تسليم العمل لأطباء التكليف بالوحدات الصحية بقرى الوادي الجديد‎

محافظة الوادي الجديد

انتهت مديرية الصحة بالوادى الجديد من تم تسليم العمل لاطباء التكليف بالوحدات الصحية القروية بمركزي الخارجة والداخله بالوادى الجديد وجاري استكمال تكليف الاطباء الجدد للادارات الصحية لمراكز باريس وبلاط والفرافرة ، صرح بذلك الدكتور محمد بخاري وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وقال بخاري انه علي نهاية ابريل الجاري ستنتهي مشكلة نقص الاطباء بالوحدات الصحية ، واضاف ان العمل بمستشفي الخارجة العام يجري علي قدم وساق للانتهاء منها خلال الاشهر القليلة القادمه ، حيث تم اجراء الاختبارات علي اطلاق التيار الكهربي داخل المستشفي والتاكد من سلامة التوصيلات الكهربائية ، كما يجري العمل حاليا في تجميل الموقع العام للمستشفي.

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