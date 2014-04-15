الأقتصادية تُلزم “صوت القاهرة” بدفع 400 ألف جنيه لنرمين الفقي

قضت اليوم الثلاثاء، الدائرة الثانية الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار حسين مسلم وأمانة سر علاء إبراهيم، بإلزام شركة صوت القاهرة بدفع 400 ألف جنيه للفنانة نرمين الفقي باقي مستحقاتها في مسلسل “كان يا ما كان”، ودفع 20 ألف جنيه تعويضا ماديا مؤقتا، وإلغاء ما عدا ذلك من طلبات.

وقالت الدعوى، التى تحمل رقم 84 لسنة 5 ق، إن العقد المحرر بين الفنانة والشركة، والمؤرخ بيناير 2012، يلزم الشركة بسداد دفعة تعاقد قدرها 10% من قيمة التعاقد عند التوقيع، تليها دفعة أخرى عند بداية التصوير، إلا أن الشركة لم تلتزم بهذا العقد، ولم تتقاض “نرمين” سوى مبلغ 100 ألف جنيه بداية يونيو 2012، حتى فوجئت بأن الشركة تخطرها بخصم 100 ألف جنيه من مستحقاتها نظير أعمال الماكيير والكوافير، وذلك على الرغم من عدم الاتفاق مع الشركة على ذلك.

كما قدمت نرمين طلبا لنقيب المهن التمثيلية بالتدخل لدى الشركة، لإعطائها نسخة من عقد الاتفاق المبرم بينهما فى العمل، وصرف باقى مستحقاتها المالية المعلن عنها دون خصم أى مبالغ مقابل أجور المساعدين.