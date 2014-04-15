رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة: الفتره القادمة ستشهد تقدماً ملحوظاً في الأداء

صرح الدكتور أحمد محي القاصد رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بأن الفترة القادمة ستشهد تقدماً ملحوظاً فى أداء المراكز الطبية المتخصصه خلال الأشهر القليلة القادمة ، جاء ذلك خلال الأجتماع الذى عُقد بمقر الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصه بجميع العاملين.

و شدد مُحي على وضع سياسات وخطط واضحة خلال الفتره القادمه للتطوير والتفتيش والرقابه على أكبر مستشفيات وزارة الصحه والسكان من خلال عمل لجان تفتيش مجمعه لرفع أداء المستشفيات ودفعها للحصول على أعتماد الجودة المصري أسوة بمستشفى دار الشفاء (المستشفى الحكومى الوحيد الحاصل على اعتماد الجودة المصري).

يُذكر أن مُحى عاد الى عمله كرئيس لأمانة المراكز الطبية المتخصصه خلفاً للدكتور محمد سلطان بعد أن قضت المحكمه بأحقيته فى العوده لعمله الأصلي كرئيس للمراكز الطبية المتخصصه.