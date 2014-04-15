وزير التعليم يطالب بميكنة المكتبات المدرسية القائمة

أكد الدكتور محمود أبو النصر ،وزير التربية والتعليم ،أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة لتأمين العملية التعليمية بالمدارس، كما طالب أولياء الأمور بعدم القلق والانسياق وراء الشائعات ، مشيرا الى أن لدينا 18.5 مليون طالب ، وإذا وقعت حالات فردية فيجب قياس نسبة هذه الحالات للعدد الكلي للطلاب.

ولفت أبو النصر الى ، أن الوزارة لم تلغ ثورة يناير، وانما حذفتها من الامتحانات حتى لا تكون مجالا لكتابة الطلاب أي آراء سياسية، موضحا أن الوزارة تُعلم جميع الطلاب بمختلف أطيافهم ولا شأن لها بالسياسة .

جاء ذلك خلال المؤتمر القومي الأول للمكتبات المدرسية ، الذي عُقد اليوم بديوان الوزارة تحت رعاية الوزير وبحضور الدكتور شعبان خليفة رئيس الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات ، والأستاذ عاطف عبده رئيس الإدارة المركزية للخدمات التربوية، والأستاذة زينب وفقي ، مدير الإدارة العامة للمكتبات المدرسية، وعدد كبير من المسئولين والعاملين في مجال المكتبات ودور النشر .

وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية المكتبة المدرسية في التعلم والتثقيف، لافتا الى أن القراءة عادة حميدة لابد أن نعمل على إعادتها الى أبنائنا وشبابنا . وأشار الى الوزارة ستقوم بإدخال منهج التفكير ضمن المناهج الدراسية، لافتا الى أن من يتعلم التفكير الصحيح تسير أمور حياته كلها بشكل صحيح .

وطالب الوزير المصريين ن بالتبرع بما لديهم من كتب قرؤوها، ومن الممكن أن يفيدوا بها غيرهم، لافتا الى أن لدينا 24.840 مكتبة مدرسية موجودة في 27 مديرية تعليمية، أي أن نصف المدارس بلا مكتبات ، وطالب بأن تكون إحدى توصيات المؤتمر التبرع بالكتب للمدارس، وأكد سيادته أنه سوف يتم تدعيم المدارس بلا مكتبات بمكتبة خلال الفترة القادمة .

وأضاف الوزير أن هناك 3000 مدرسة جديدة ،سوف تدخل الخدمة في العام الدراسي القادم، واعدا بأن كل المدارس الجديدة ستكون بها مكتبات.

وأكد الوزير ،أنه ستتم ميكنة المكتبات المدرسية، لافتا الى أن التطور الالكتروني لم يدخل في بعض المكتبات. وأوضح أن هذا التطوير يأتي في إطار التطوير التكنولوجي الذي تتبناه الوزارة في المرحلة الحالية ، لافتا الى أنه قد تم إدخال التابلت المدرسي في 9 محافظات، وستكون هناك مرحلتين تاليتين لتغطية باقي المحافظات .

وأشار الى ،أنه يتم الآن الإعداد لتدريب شباب المعلمين وشباب الإداريين بمعهد إعداد القادة، مؤكدا على ضرورة تكوين صف ثاني وثالث أيضا .

من جانبه ،أشار رئيس الجمعية المصرية للمكتبات الى أهمية المكتبة المدرسية في ظل تحول العملية التعليمية من التلقين الى التعلم الذاتي، لافتا الى أنها تعد أول مكتبة يصادفها المرء في حياته .

وأكد رئيس الجمعية أهمية الدور الذي يقوم به أمين المكتبة ، مشيرا الى أن المكتبة بكل ما تحوي لا قيمة لها بدون أمين مكتبة كفء ومخلص لعمله .

وفى سياق متصل ،تفقد الوزير المعرض الذي أقامته دور النشر والشركات التي تنتج الكتب والبرامج الالكترونية ، وأثنى على التطور الذي لحق بهذه الدور، ولفت أثناء تفقده المعرض الى أن القراءة لا تقتصر اليوم على الكتاب الورقي، وانما هناك الكتاب الالكتروني والمواقع الالكترونية، لافتا الى أنه أصبح بإمكان الطالب قراءة كتاب على الكمبيوتر أو استعارة كتاب الكتروني .

أ ش أ