ننشر السيرة الذاتية لعميد طب الفيوم السابق أقوى المرشحين لرئاسة الجامعة

عقب إعلان الدكتور محمود أحمد كمال ، عميد كلية الطب السابق بجامعة الفيوم ورئيس قسم الرمد بالكلية ، ترشحه على منصب رئيس الجامعة والذى سيخلو بعد شهرين عقب بلوغ الدكتور عبد الحميد عبد التواب صبرى رئيس الجامعة الحالى سن المعاش ، اشتعلت المنافسة خاصة وأن عميد الطب السابق يلقى قبولا كبيرا لدى أعضاء هيئة التدريس ممن لهم حق التصويت فى المجمع الانتخابى ، وعلى الرغم من وصف العديد للمعركة القادمة بالشرسة إلا أن الدكتور محمود كمال أشعل المنافسة بإعلانه خوض الانتخابات .

وأكدت بعض المصادر داخل جامعة الفيوم لوكالة ONA أن الدكتور محمود كمال من الشخصيات التى تحظى بقبول كبير لما يتمتع به من حسن وتحدثه لأكثر من لغة تتيح للجامعة خلق فرص تعاون دولية تفتقدها الجامعة فى الوقت الراهن .

وأضافت المصادر أن الدكتور محمود كمال حاصل على بكالوريوس طب وجراحة من جامعة القاهرة عام 1982 وماجيستير طب وجراحة العيون من نفس الجامعة عام 1887 ودكتوراه طب وجراحة العيون من جامعة القاهرة عام 1996 ، وتدرج وظيفيا عقب تعيينه طبيبا بمستشفيات جامعة القاهرة عام 1983 وطبيبا مقيم بمعهد بحوث أمراض العيون عام 1984 ، ومدرس مساعد بالمعهد عام 1988 ومدرس طب وجراحة العيون بالمعهد عام 1996 ، ومدرس بقسم طب وجراحة العيون بكلية طب جامعة الفيوم عام 1999 ، ثم استاذا مساعدا بقسم طب وجراحة العيون بالكلية عام 2001 ، ثم قائما بعمل وكيل الكلية للتعليم وشئون الطلاب عام 2006 ، ثم وكيلا لكلية الطب عام 2008 ، وبعدها استاذا ورئيسا لقسم طب وجراحة العيون بالكلية منذ عام 2011 وحتى الآن .

وحصل عميد طب الفيوم السابق على العديد من الشهادات والدورات منها دبلوم الإدارة والقيادة من جامعة قناة السويس ، ودبلوم التعليم الطبى من نفس الجامعة بالاشتراك مع جامعة ماستراخت ، وإدارة الجامعات والشئون القانونية الحاصة بها ، والتخطيط الاستراتيجى ” ضمان الجودة ” ، والمراجعين الخارجيين ، والدراسة الذاتية ، ونواتج التخرج وخرائط المناهج ، كما تم تكريمه رسميا من نقابة الأطباء وحصل على شهادات تقدير ودرع جامعة الفيوم وجامعة قناة السويس وشهادة تقدير من لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات .

كما أشرف على أكثر من 25 رسالة ماجستير ودكتوراة فى تخصص طب وجراحة العيون ونشر أكثر من 30 بحثا فى نفس التخصص ، وعضو الجمعية الأمريكية لجراحى المياه البيضاء وتصحيح الإبصار وعضو الجمعية الأمريكية لأطباء العيون وعضو الجمعية الأوروبية لبحوث أمراض العيون ، وعضو المجلس العربى لأطباء العيون ، وعضو الجمعية المصرية للمياه البيضاء وأمراض القرنية ، وعضو الجمعية الرمدية المصرية ، كما نظم عدد من المؤتمرات السنوية لكلية طب الفيوم .

وأكدت المصادر أن الدكتور محمود كمال كان أول من انشأ وفعل مشروع الجودة فى كلية الطب بالفيوم وادخل الدراسات العليا فيها بلائحة النقاط المعتمدة وانشئ لجنة اخلاقيات البحث العلمى بالكلية وادخل مشروع تطوير الامتحانات فيها وانشىء وجهز قسم طب وجراحة العيون بالكلية على أعلى وأحدث مستوى ، وساهم فى تأسيس المستشفى الجامعى وتجهيزه بالمعدات والأجهزة الطبية .

فيما تشتعل المنافسة بين الدكتور محمود كمال عميد طب الفيوم السابق ، والدكتور خالد حمزة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وتبقى الأيام القادمة شاهدا على من يفوز برئاسة الجامعة .