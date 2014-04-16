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هرج ومرج بمكتب رئيس مجلس مدينه مشتول أثناء وجوده في دورة خارج المحافظة

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هرج ومرج بمكتب رئيس مجلس مدينه مشتول أثناء وجوده في دورة خارج المحافظة هرج ومرج بمكتب رئيس مجلس مدينه مشتول أثناء وجوده في دورة خارج المحافظة

كتبت / نضال حامد

في إطار الحملات التفتيشية التي تقوم بها مديرية تموين الشرقية علي المخابز .. أتت حملة تفتيشية إلي مجلس مدينة مشتول بناء علي شكوي تقدمت بها أحدي المتعاقدات بمشروع الخبز تدعي فيها عدم صحةكشوف المواطنين المسجلين بالمخابز مما جعل لجنة التفتيش المالي والإداري تطلب كشفات كل مخبز علي حده .. مما جعل موظفين المجلس متذمرين من الأمر بعد اكتشاف عدم صحة شكوي المتعاقدة وتساءل أحدهم كيف لموظفة بعقد أن يكون سلطة المفتش علي موظفين حكوميين بالمجلس .. حيث إدعت إحدي الموظفات بأن المتعاقده إتصلت بمدير مكتب تموين مشتول إستدعته علي الفور وقد أتي بحجةأنه ما جاء بناء علي مكالمة منها  إنما اتي بناء علي مكالمةمن المفتش لأنه صديقه .. مما جعل حاله من الهرج والمرج بمكتب رئيس المجلس أثناء غيابه .. حضر هذا العراك رئيس منظمة الحريلا لحقوق الإنسان بالشرقية دون الإفصاح عن نفسه .. حيث خرج منسحبا بناء علي طلب المفتش السيد صيام الذي طلب خروج الجميع من الموظفين وتبقت الموظفه المتعاقده مما جعل حالةمن الإستياء من الموظفين حيث قالت واحده موظفين عموميين ينصرفون وتبقي أم عقد .. .
مما جعل رئيس منظمة الحريات لحقوق الإنسان يتساءل من هذه وما كيانها لتحريك لجنه بشخصيات هامة من المديرية ..مما سمع أشياء تبدوا بها تشكيك في القائمين علي مديريةالتموين بالكامل  حيث عقدالنية علي تقديم مذكرة شديدة اللهجة الي  الدكتور سعيدعبدالعزيز  محافظ الشرقية مفادها ابعاد هذه المتعاقده عن منظومة الخبز بالكامل حيث أن وجودها يشكل عدم ارتياح لدي الموظفين جميعهم  حيث قال أحدهم ان لها علاقات مع شخصيات هامة بالمحافظة ولا أحد بيده فسخ عقدها او ابعادها عن منظومة الخبز .
 

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