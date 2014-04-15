بالصور.. افتتاح معرض المتحف العلمى الثقافى لروضة طيورالجنة بسوهاج

افتتح اللواء محمود عتيق .. محافظ سوهاج مساء امس بمدينة جرجا معرض المتحف العلمى الثقافى لروضة طيورالجنة فى تجربة فريدة فى مجال التربية والتعليم فى مسابقة الروضة المنتجة على مستوى محافظة سوهاج والتى حصلت فيها روضة طيور الجنة بجرجا على الروضة المتميزة على مستوى المحافظة ترافقه نادية موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج واللواء اكرم توفيق نائب مدير امن سوهاج ومحمد عبد الحميد رئيس مدينة جرجا ومحمد على الناظر رئيس مجلس ادارة روضة طيور الجنة النموذجية

> وقد تفقد المحافظ اركان المعرض التى اشتملت على ركن الروضة المنتجة والركن الدينى وركن النوادر والتراث والركن الفرعونى والجيولوجيا وركن الحفريات والبيولوجيا والفيزياء والكيمياء

> واكد اللواء محافظ سوهاج على ان البناء ليس بناءا روضة اوطريق او مدرسة ولكن البناء الحقيقى هو بناء الانسان لانه ليس من السهل ان نصنع اجيالا تساعد فى النهوض ببلدها والعمل على مواجهة التحديات التى تعوق طريق التنميه بمصرنا الحبيبة كما اكد ان الاستثمار الحقبقى هو فى تربية ابنائنا والاسرة السعيدة يكمن نجاحها فى صناعة ابناء ناجحين ومتميرين كما ان الدولة من الضرورى ان تبذل اقصى جهدها من اجل تطوير الاجيال الصغيرة كما اعرب المحافظ اعرب عن سعادته الغامرة على الدعوة الكريمة من الادارة التعليمية بجرجا وروضة طيور الجنة وافتتاح هذا المعرض العلمى الثقافى المنتج

> واشارت نادية موسى وكيلة وزارة التربية والتعليم بسوهاج ان المحافظة حريصة على تطوير منظومة رياض الاطفال وسد العجز الصارخ حبث ان نسبة العجز برياض الاطفال تجاوزت نسبة 53% وان عمل مكلفات الخدمة العامة والموهلات العليا بنظام السركى هو ه الذى يساعد فى سد هذا العجز الصارخ

> كما اعربت عن شكرها للمحافظ على تلبيته الدعوى وان المحافظ يبذل قصار جهده من اجل تطوير المنظومة التعليمية بسوهاج

> ومن جانبها وجهت رجاء محمد الموجه العام لرياض الاطفال بالمحافظة الشكر المحافظ على القرار الحكيم فى موافقة على تعيين حملة المؤهلات العليا ومكلفات الخدمة العامة بنظام السركى الذى ساعد بدوره فى سد العجز مما جعل محافظة سوهاج هى الاولى ولها الريادة فى مجال رياض الاطفال على مستوى الجمهورية وان هذا القرار ساعد على استيعاب عدد 11الف طفل من قوائم الانتظار التى بلغت 19 الف طفل

> كما وجه محمد على الناظر رئيس مجلس روضة طيور الجنة التحية للمحافظ وجميع الحضور الكرام و قال الناظر ان سبب انشاء هذا المشروع صناعة جيل جديد يتعلم بطريقة صحيحة ليحافظ على وطنه فمصر تحتاج لمن يساندها ويحافظ على امنها واستقرارها

> وفى نهاية الاحتفال قام المحافظ بتسليم كأس التميز لمحمد على الناظر رئبس مجلس ادارة روضة طيور الجنة وقام سيادتة بتسليم شهادات تقدير على المدرسين المتميزين بروضة طيور الجنة.