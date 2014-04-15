أفكار عمليّة من جُمانة أبو فاضل لديكور الزوايا

لا يقلّ ديكور الزوايا أهميّة عن ذلك الخاص بالغرف، في منزلك.

ولذا، يمكنك الاستفادة من أفكار مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل الوظيفية والتجميلية، لاستغلال الزوايا بطريقة مدروسة وذكيّة:

1- استغلي الزوايا للتوضيب

- أضيفي الطاولات التي تحتوي على عدد من الأدراج أو صناديق التخزين، في زوايا غرفة نومك أو غرفة نوم الأولاد.

- زيّني زوايا الحمّام بوضع سلال من القشّ منجّدة من الداخل، لتحفظ الأغراض المستخدمة أثناء الاستحمام، أو الملابس المتّسخة.

- استغلّي المساحة عند أسفل السلّم الذي يربط غرف النوم بغرفة المعيشة، من خلال وضع خزانة بسيطة تحفظ بعض الأغراض.

2- زيّني الزوايا

ـ اتركي الزوايا فارغة، إذا كان النمط "المودرن" البسيط يُسيطر على الديكور، أو يمكنك تزيينها ببعض النباتات لتضفي حيويّة على المكان. وقد تكون النباتات من الصبّار أو شجر الزيتون، كما يمكنك وضع "أباجور" عصريّ ذي ارتفاع معيّن.

ـ ضعي الطاولات التي تفتح بشكل نصف دائريّ، إذا كان الصالون كلاسيكيّاً يزخر بقطع الأثاث و"الاكسسوارات"، كما يُمكنك تأسيس جلسة بمقعدين وطاولة تحمل وعاءً من الكريستال أو "أباجوراً" طويلاً مع "شابو" من المخمل أو الحرير المطرّز، أو إضافة التحف بأحجام ضخمة.

- زيّني زوايا غرفة المعيشة بوضع مكتبة أو رفوف تحمل بعض الأغراض.

3- للمطبخ

- ضعي طاولة تفتح وتغلق في إحدى زواياه، كي تستعيني بها في إعداد الأطعمة.

3 أخطاء تجنبيها...

ـ احذري أن تكثري من نثر القطع و"الاكسسوارات" بشكل عشوائي، في الزوايا.

ـ ابتعدي عن استعمال طاولة مكتب في الصالون، تلافياً للفوصى.

ـ تجنّبي نثر "الاكسسوارات" والقطع التي تتعارض مع طراز الغرف.

للتواصل مع مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل: [email protected]

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