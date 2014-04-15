نصب تذكاري لمدينة بوسان الكورية في دبي

أزيح الستار عن النصب التذكاري لمدينة بوسان بكوريا الجنوبية الذي تم إنشاؤه في حديقة زعبيل بدبي يوم أمس الاثنين، بحضور كل من المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي وجوسيونج هو المدير العام لمكتب السياسات الهندسية رئيس وفد مدينة بوسان ومرافقوه بالإضافة إلى عدد من مساعدي المدير العام والمسؤولين بالدائرة .

وبذلك يضاف هذا النصب التذكاري لمدينة بوسان الذي يرمز إلى أمواج البحر للدلالة على متانة العلاقات التجارية البحرية بين المدينتين ضمن المدن الأخرى الشقيقة والصديقة التي حرصت بلدية دبي على أن ترسخ لها معالم في إطار توطيد العلاقات مع تلك المدن التي وقعت معها الدائرة اتفاقيات التوأمة، حيث تم اختيار تقديم التصميم لهذا النصب من قبل بوسان بالشكل الذي يمثل المدينة سواءً من ناحية التقاليد الخاصة بها أو المعالم الرئيسية لتلك المدينة، وقامت الدائرة بتنفيذها في حديقة زعبيل بشكل يناسب أهميتها ووفقا لتفاصيل التصاميم المقدمة من المدينة.

خطوات مدروسة

وقال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي انه بتوجيهات القيادة الرشيدة في دبي فقد خطت الامارة خطوات مدروسة نحو اقامة علاقات تعاون وصداقة مع العديد من مدن العالم نظرا للفوائد الكبيرة التي تعود بنتائج باهرة على المدينة وعليه تم اختيار مدن عالمية في شتى قارات العالم لإقامة التوأمة وتعد مدينة بوسان من المدن المتميزة في مختلف المجالات ويمكن الاستفادة منها في مختلف المجالات ذات العلاقة بالإضافة إلى الخبرات وأفضل الممارسات في مجال العمل البلدي.

وأشار لوتاه إلى أن هذا الحدث يشكل خطوة إضافية جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية بين المدينتين، مشيرا إلى أن مدينتي دبي وبوسان تتمتعان بعلاقات طيبة تقوم على أسس ومبادئ التعاون المشترك وتعكس التزام الطرفين بالتبادل الفعال للخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العمل البلدي التي تبلورت بداية بشكل رسمي بتوقيعنا على مذكرة توأمة في نوفمبر عام 2006.

ترسيخ الروابط

ويأتي إطلاق هذا النصب ترسيخا للروابط الوثيقة بين بلدية دبي ومدينة بوسان الكورية اللتين تجمعهما هذه العلاقة المتينة.

وأكد عمق العلاقة التي تربط مدينة دبي ببوسان ومدى أهمية الاتفاقية التي وقعتها دبي مع بوسان وساهمت في تعزيز العلاقات وتقوية الروابط التي تجمع البلدين، والاستفادة من التجارب والخبرات بينهما بما يصب في المصلحة المشتركة بينها.

وأشار إلى أن مدينة بوسان من المدن التي وقعت معها بلدية دبي اتفاقية توأمة بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في شتى المجالات وتأتي ضمن جهود بلدية دبي الهادفة لدعم وتقوية العلاقات بين مدن العالم.

وتقع بوسان على بعد 400 كم بعيدا عن عاصمة سيول، كمدينة صناعية مع الكثير من الصناعات مثل صناعة بناء السفن والسيارات وقطع الغيار، مشيدا بخبرة مدينة دبي وتجاربها المتميزة في مختلف المجالات.

اتفاقية توأمة لتشجيع التعاون الثنائي

وقعت بلدية دبي مع مدينة بوسان الكورية اتفاقية التوأمة بهدف تشجيع التعاون الثنائي وتبادل الخبرات فيما بينهما في شتى المجالات بالإضافة إلى تبادل الزيارات والاشتراك في المؤتمرات العلمية وتبادل الدعم الفني والتقني وتشجيع أنشطة التعريف بثقافة كل بلد.

وهناك العديد من الأمور مشتركة بين مدينة دبي ومدينة بوسان من حيث موقعهما الاستراتيجي الأول في الشرق الأوسط والثاني في شرق آسيا وتوفر ميناء كبير ومنطقة اقتصادية حرة مشيرا إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها أمس الاثنين تهدف إلى الاستفادة المثلى من التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين المدينتين في مجالات الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والبيئة والصحة العامة والثقافة والتشريع والقانون والنظم الإدارية والشباب والرياضة، والعمل على التواصل المستمر فيما بينهما لتحقيق هذا الهدف وذلك من خلال المؤسسات المعنية بكل مجال من هذه المجالات في كلتا المدينتين، وتساهم في تشجيع الاستثمار في دبي، بالإضافة إلى تقوية العلاقات القائمة بين بلدية دبي والشركات الكورية.