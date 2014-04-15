حلول الاستدامة البيئية تستحوذ على «ويتيكس 2014»

افتــــتح سمو الشيخ أحـــمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، يرافقه سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي وعضو مجـــلس الإدارة المنــتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي فعاليات الدورة السادسة عشرة لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2014)، والتي تنظمها الهيئة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مــكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيــئة كهرباء ومياه دبي، حيث استحوذت حلول الاستدامة البيئية على عارضي (ويتيكس 2014).

وحضر الافتتاح معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، والمهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي، وأحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وأعضاء المجلس الأعلى للطاقة في دبي وعلي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة "نخيل"، وسلمى حارب، المدير التنفيذي لمجموعة المناطق الاقتصادية، وخميس بو عميم، المدير التنفيذي للأحواض الجافة، والقناصل والسفراء لكل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وكوريا، وكبار المسؤولين بالهيئة والمجلس والدوائر والهيئات الحكومية بدبي. كما حضر الافتتاح عدد كبير من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والمسؤولين والإعلاميين في الدولة.

وتنعقد الدورة السادسة عشرة من هذا المعرض الذي أضحى من المعارض المتخصصة الضخمة والشاملة في مجالها على الصعيد الدولي تحت شعار "في طليعة الاستدامة" على مدى ثلاثة أيام من 14 حتى 16 أبريل الجاري بمركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض.

وأشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم خلال جولته على التطور الذي أحرزه المعرض على مدار الأعوام الماضية وعلى جهود الهيئة في تحقيق رؤيتها الرائدة وترسيخ مكانتها كمؤسسة مستدامة على مستوى عالمي ونوه سموه بالتطور الكبير الذي تشهده هيئة كهرباء ومياه دبي من حيث اعتمادية وكفاءة البنى التحتية لخدمات الكهرباء والمياه في دبي وجهودها في إدارة كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.

جولة

وقام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وسعيد محمد الطاير، بجولة في أرجاء المعرض، حيث زار سموه نخبة من العارضين واطلع منهم على رؤيتهم واستراتيجيتهم في مجال التنمية المستدامة.

كما قام سموه بافتتاح الدورة الأولى لفعاليات "الأسبوع الأخضر"، والذي ينعقد بين 14 و20 أبريل الجاري، ويتضمن ورش عمل وأنشطة ومبادرات بيئية ومجتمعية تهدف لرفع الوعي تجاه ترشيد استهلاك الماء والكهرباء وأهمية تطبيق الممارسات الخضراء. حيث خصصت 9 منصات في القاعة 6 بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض لهذه الفعالية الهامة بمشاركة من القطاع الخاص والقطاع التعليمي الحكومي ومؤسسات حكومية وجمعيات النفع العام، حيث سيكون الزوار على موعد مع منصة "الأسبوع الأخضر" وسلسلة من النصائح والإرشادات التي تساعدهم على ترشيد استهلاك الماء والكهرباء في منازلهم وإشراكهم بشكل مباشر في تعزيز الاستدامة في إمارة دبي.

وتطرق المعرض في يومه الأول إلى عرض حلول مبتكرة في مجالات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية والطاقات المتجددة والشبكات الذكية ذات الكفاءة والاعتمادية العالية بالإضافة الى كل ما يتعلق بتكنولوجيا المياه بدءاً من التحلية وإدارة مواردها وترشيد استهلاكها وحماية البيئة وإدارة النفايات والمباني الخضراء وحلول خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وغيرها من الحلول.

وأجمع الحضور بأن المعرض، الذي انطلقت فعالياته للمرة الأولى في العام 1999، بات يوفر منصة عالمية هامة لتبادل الخبرات والفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وطرح أحدث المستجدات وأفضل الممارسات في مجال المياه والطاقة والبيئة والمباني الخضراء والطاقة المتجددة والطاقة النووية والنفط والغاز وغيرها مثل سوق التجزئة للمنتجات الصديقة للبيئة.

وقال سعيد محمد الطاير: إن معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2014) يبلور جهود إمارة دبي في سعيها للوصول إلى اقتصاد أخضر ومستقبل مستدام".

وأضاف: "نشكر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على تشريفه لنا بافتتاح المعرض وتوجيهاته ودعمه المتواصل لنا. لقد قدمنا شرحاً لسموه عن تطورات الدورة الحالية وما ستقدمه من جديد على مدى ثلاثة أيام وأهمية تزامنها مع الأسبوع الأخضر ومعرض "سمارتك شوبر" والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2014. كما اطلع سموه على مشاريع الهيئة وإنجازاتها وخطط عملها في الفترة القادمة لتحقيق التميز في خدمة متعامليها وما حققته في مجال الاستدامة البيئية حتى يومنا هذا".

واكد: "إن هذه المشاركات الواسعة للشركات والمؤسسات الوطنية والعالمية في الدورة السادسة عشرة من المعرض خير دليل على الأشواط النوعية التي قطعها هذا المعرض والصدى الواسع الذي يلقاه في جميع أنحاء العالم. وهذا ما لمسناه من خلال الجولات الترويجية والتسويقية للمعرض، والتي عملنا من خلالها على ترسيخ اسم ومكانة المعرض على خارطة المعارض المتخصصة في العالم. ونجحنا في الهيئة في أن نجمع تحت سقف واحد كل الفئات المشاركة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والتنمية المستدامة والنفط والغاز، والتي اتخذت من المعرض منصة مثالية لعقد الاتفاقيات والصفقات والتواصل مع شركائها وعملائها وعرض خدماتها وحلولها لفئة واسعة من المتعاملين. وبلغ عدد الشركات والمؤسسات المشاركة في الدورة الحالية للمعرض 1500 شركة ومؤسسة".

مؤتمر

وشهد اليوم الأول من "ويتيكس" 2014 مؤتمر مطوري المشروع الثاني من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط الذي تبلغ حضره 150 مشاركاً من أكثر من 80 شركة، ما يشير الى الاهتمام العالمي الكبير من القطاع الخاص في الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة بشكل عام وفي مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بصفة خاصة.

وقال سعيد محمد الطاير: "يسرني التواجد بينكم اليوم في هذا المؤتمر لمطوري المشروع الثاني من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط، وتقوم على إدارته وتشغيله هيئة كهرباء ومياه دبي، ويدعم المبادرة الوطنية طويلة المدى التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة بهدف تحقيق التنمية المستدامة في إمارة دبي".

وأضاف: "لا يخفى على أحد منكم أن هذا المشروع الرائد تكمن أهميته بأنه المشروع الأول من نوعه من جهة القدرة الإنتاجية وهو مشروع من سلسلة مشاريع واعدة لاستخدام الطاقات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية في دبي باستخدام احدث التقنيات المتاحة في الأسواق العالمية. ونحن نعوّل على جهودكم الحثيثة وخبراتكم المميزة كجهات تطويرية لنجاح تنفيذ المشروع الثاني من المشروع الذي سيكون استكمالاً للنجاح الذي حققناه في تدشين المشروع الأول في أكتوبر الماضي".

وخلال اليوم الأول، عزت الكثير من الشركات والمؤسسات المشاركة في هذا المعرض الحضور الدولي المهم الذي تشهده هذه الدورة إلى الدور المتنامي لإمارة دبي في توفير مقومات الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية، الأمر الذي تضعه هيئة كهرباء ومياه دبي نصب عينيها وبرز ذلك من خلال مشاركة واسعة لأجنحة وطنية تغطي كافة قطاعات الطاقة والمياه والبيئة.

حلقات نقاش

بعد ذلك قام نائب رئيس المجلس الأعلى الأعلى للطاقة بدبي بافتتاح حلقات النقاش والندوات التي تتعلق بموضوعات المعرض والتي يشارك فيها على مدى ثلاثة أيام نخبة من المتحدثين الخبراء في مجالات الطاقة والمياه والبيئة والكهرباء والتنمية المستدامة وغيرها. ونوّه بجهود ممثلي الشركات والمؤسسات المشاركين في حلقات النقاش الذين يحرصون على مشاركة تجاربهم وخبراتهم في مجالات المياه والكهرباء والطاقة على أنواعها والنفط والغاز والبيئة في حلقات النقاش على مدى ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الأول.

وحضر حلقات النقاش في اليوم الأول عدد كبير من المهتمين والخبراء وهي تنعقد لغدٍ على هامش "ويتيكس" 2014 .

الجدير بالذكر تزامن المعرض مع فعاليات الأسبوع الأخضر التي تضم العديد من الأنشطة منها جولة Mr. & Mrs. Green في أنحاء المعرض، بالإضافة لجولة ممثلي المسؤولية المجتمعية في المركز بغرض التوعية بالترشيد تليها فعاليات ترحيبية وأنشطة تشارك بها بعض المدارس والجامعات والمؤسسات. كما تم الإعلان عن المسابقات والجوائز للتصوير البيئي لمدة أسبوع بالإضافة إلى عقد مؤتمرات وحلقات نقاش واجتماعات.

كما شاركت العديد من المؤسسات التعليمية مثل كلية التقنية بدبي وجامعة حمدان بن محمد الذكية و"سفراء الاستدامة" التابعة لبلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي في الفعاليات، حيث سيقوم أحد المهندسين في الهيئة بتقديم شرح وافٍ عن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والمبنى المستدام فيما سيقوم قسم الترشيد في هيئة كهرباء ومياه دبي بتقديم شروحات حول حملات الترشيد التي تقوم بها الهيئة.

يذكر الى أنه تم تخصيص الأيام الثلاثة الأولى من"الأسبوع الأخضر" لسلسلة من الفعاليات المجتمعية في القاعة 6 من مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. ومن ثم سيتم نقل الفعاليات إلى مردف سيتي سنتر لمدة 3 أيام حتى 19 أبريل بينما ستواصل الحملة عبر قنوات التواصل الاجتماعي لغاية 20 أبريل بغرض إيصال رسالة الترشيد الى مختلف شرائح المجتمع من أفراد ومؤسسات.

سمارتك شوبر

شهد معرض "سمارتك شوبر" والذي يقام للمرة الأولى تحت شعار"لأجل حياة أفضل" في اليوم الأول نسبة عالية من الزوار من المستهلكين، حيث قدم العارضون مختلف الأجهزة المنزلية والتطبيقات الصديقة للبيئة. وأتيحت الفرصة للجمهور للحصول على عروض مميزة لمختلف الأجهزة المنزلية ضمن جهود الهــــيئة في التــــعاون المستــمر مع القطاع الخاص لترسيخ منصة خضراء تعزز ثقافة الترشيد والاستدامة.

وأثبت المعــــرض أنه منصـــة مميزة تستهدف قطاع المستهلكين مباشرة باعتبار أنهم يمثلون الشريحة الأكبر من مستهلكي المياه والكهرباء، وهي إحدى الفئات المستهدفة في حملات التوعية للهيئة.