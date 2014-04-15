رئيس الشركة المصرية للمطارات : إجراء تجربة طوارئ متسعة النطاق غداً بمطار الغردقة

أكد الطيار جاد الكريم نصر ،رئيس الشركة المصرية للمطارات ، أنه تفعيلا لتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني “الايكاو” الخاص بالتخطيط ، لتنفيذ خطط طوارئ بالمطارات،حيث تم التخطيط غداً الأربعاء ، لتنفيذ تجربة طوارئ متسعة النطاق بمطار الغردقة الدولي.

> وقال جاد الكريم في تصريح له اليوم الثلاثاء ، إن المقترح الذي سيتم تنفيذه هو سيناريو حادث طائرة داخل المطار ، وانفجار الإطار الأيسر وانحراف الطائرة على المدرج الرئيسي ، واشتعال النار بالجناح الأيسر.

> وأضاف أن ،التجربة ستتيح نشر الوعي واكتساب العديد من المهارات والوصول إلى الصورة المثلى للحصول على أفضل الإمكانات المتاحة مع الجهات المعنية بإدارة الأزمات داخل وخارج المطار حفاظا على تأمين وسلامة المطارات المصرية.

> أ ش أ