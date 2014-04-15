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وزير الطيران المدني يدعو العاملين لترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة 20 %

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وزير الطيران المدني يدعو العاملين لترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة 20 % وزير الطيران المدني يدعو العاملين لترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة 20 %

الطيار حسام كامل وزير الطيران المدنى

أكد الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى علي تبني الوزارة والشركات التابعة لها  مبادرة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائيةبنسبة تصل الى 20% من خلال تقليل الإضاءة بالمباني الإدارية لديوان عام الوزارة والشركات التابعة بما يتماشى مع طبيعة العمل لكل قطاع وبخاصة فى الفترة القادمة بداية الموسم الصيفى , وذلك دعماً من الوزارة للمبادرة التى أطلقتها المصرية لمواجهة مشكلة زيادة الأحمال الكهربائية ، وإيماناً منها بتعزيز الجهود الحكومية فى إيجاد حلول لأزمة الكهرباء وترشيد الطاقة الكهربائية المستهلكة .

أضاف كمال بأن وزارة الطيران المدنى تسعى جاهدة للحفاظ على الموارد الاقتصادية للدولة من خلال توعية العاملين بكافة قطاعاتها وكذلك جميع الشركات العاملة بقطاع الطيران بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وبما لا يضر بانتظام سير العمل ولا يؤثر على الخدمات التي تقدمها شركات الوزارة .

وقال يأتى ذلك فى إطار نشر الوعى حول أهمية الترشيد وسبلة بين كافة فئات ‏وأطياف الشعب المصرى ودعم التحول إلى ثقافة الترشيد لتصبح سلوكاً ينتهجه كل مصرى ‏للحفاظ على مصادر طاقة بلده .

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