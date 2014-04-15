جامعة بني سويف تحتل المركز الثاني على مستوي الجامعات المصرية في مختبر الشهرة

أعلن أ.د/أمين” عن فوز د/غادة محمد يوسف (المدرس المساعد) من قسم علم النبات بكلية العلوم نجحت في الوصول إلى نهائي التصفيات التي عقدت يوم السبت 12 أبريل 2014م في دار الأوبرا والحصول على المركز الثاني على مستوي الجامعات المصرية.

> وقد أوضح “د/أمين” أن مختبر الشهرة” Famelab® هو نشاط يتيح للشباب من سن 18-35 سنه عرض أفكارهم العلمية بطريقة مبسطة خلال ثلاث دقائق فقط بشرط أن يكونوا دارسين أو يعملون في مجالات العلوم أو التكنولوجيا أو الهندسة أو الرياضيات .ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع شباب العلماء على إيجاد وسيلة للتعبير عن أنفسهم والتواصل مع الجمهور الأكبر بطريقة منفتحة، ملهمة وتفاعلية، بالإضافة إلى حث الأجيال الشابة على اتخاذ العلوم والتواصل العلمي مجالاً ملهمًا لمستقبلهم الوظيفي، وتعزيز العلوم كجزء من الثقافة السائدة في المجتمع. ”

> كما صرح د/ممتاز حجاب – مدير مكتب العلاقات الدولية، إن هذه المسابقة تعد الأولى في مصر من نوعها بل في الشرق الأوسط وأفريقيا حيث تقوم المسابقة علي 4-5 جولات من أجل اختيار 10 فائزين للمشاركة في المسابقة النهائية .وقدمت من خلال التعاون بين المجلس الثقافي البريطاني (BC) وبرنامج البحوث والتنمية والابتكار بوزارة البحث العلمي (RDI) .

وسيحظي الفائزين بالمراكز العشر الأولي برعاية كاملة للسفر إلي المملكة المتحدة بمشاركة كل جامعات العالم التي ستقام خلال مهرجان شلتنهام للعلوم في يونيو 2014 .