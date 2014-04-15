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محافظ بني سويف يعتمد مواعيد امتحانات أخر العام الدراسي من 3 إلى 19مايو

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محافظ بني سويف يعتمد مواعيد امتحانات أخر العام الدراسي من 3 إلى 19مايو محافظ بني سويف يعتمد مواعيد امتحانات أخر العام الدراسي من 3 إلى 19مايو

المحافظ يعتمد مواعيد الامتحانات

اعتمد المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف مواعيد الامتحانات بمدارس المحافظه التي سوف تبدأ في 3 مايو المقبل وتنتهي 19 من نفس الشهر ، صرح رمضان عبدالحميد وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف.

وأوضح أن امتحانات الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي سوف تبدأ في 3 مايو لمدة يومين ( 3 و4 مايو) في حين تبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي في 5مايو وتنتهي في 7 مايو ,, بينما تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي في 8 مايو وتنتهي 12 مايو ,, على أن تعقد امتحانات الدور الثاني ( الملاحق ) في 5 يوليو لسنوات النقل ,,, و 12 يوليو للصف السادس الابتدائي .

وأضاف وكيل الوزراة أن امتحانات الصفين الأول والثاني بالمرحلة الاعدادية سوف تبدأ في 3 مايو وتنتهي في 8 مايو ,, في حين تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي في 13 مايو وتنتهي 19 من نفس الشهر ,, بينما تعقد امتحانات الدور الثاني ( الملاحق ) في 5 يوليو لسنتي النقل ,,, و 16 يوليو للصف الثالث الاعدادي ، أما امتحانات سنوات النقل بالمرحلة الثانوية فقد تحدد يوم 5 مايو لبدء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام على أن تختتم يوم 12 من نفس الشهر.

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