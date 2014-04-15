الدفاع: إعطاء المتهمين ظهورهم لهيئة المحكمة موقف سياسى ضد السلطة الحالية

استانفت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى ، جلسة فض الأحراز فى قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى عيسي العياط و أآخرين من قيادات جماعة الإخوان فى قضية ” الهروب من وادى النطرون “بعد رفعها.

وسألت المحكمة دفاع المتهمين عن نتيجة التقائهم بالمتهمين ، فرد الدفاع : بالفعل نحن التقينا بالمتهمين وأكدوا بأنَّ اعطائهم ظهورهم للمحكمة بأنه موقف سياسى ضد الانقلاب والثورة المضادة ، وليس له علاقة بالمحكمة وانهم سوف يستجيبون للمحكمة.

هذا وعلق القاضى متسائلاً ، كيف تأتى الاستجابة بهذه الطريقة ؟ وكيف يشاهد المتهمين الأحراز والاسطونات وهم معطون ظهورهم للمحكمة؟

واشار الدفاع بان مرسى يشير من داخل القفص بانه لا يسمع

> ورد مرسى : انا اسمع الدفاع وصوت المحكمة واطى