تأجيل موعد إطلاق القمر الصناعي المصري الجديد لمشاكل فنية

أعلن مصدر في قاعدة “بايكونور” في كازاخستان اليوم الثلاثاء ،أن هناك مشاكل قد تؤجل موعد إطلاق القمر الصناعي المصري الجديد (ايجيبت سات-2) من هذه القاعدة.

> وقال المصدر ،في تصريح لوكالة أنباء “إنترفاكس” الروسية ،”تم الكشف عن بعض المشاكل خلال اختبارات كهربائية تجرى قبل إطلاق القمر الصناعي”، لافتا بقوله “لذلك فإن الإطلاق قد يتأجل إلى وقت آخر”،مؤكدا أن المتخصصين يحاولون معالجة المشكلة في نظام التشغيل.

> وكان من المقرر إطلاق القمر الصناعي، (ايجيبت سات-2)، من قاعدة “بايكونور” للإطلاق الفضائي في كازاخستان غدا الأربعاء، حيث يبلغ وزن القمر الصناعي أكثر من طن، وسيتم وضعه في مدار على ارتفاع حوالي 700 كيلو متر، وسيعمل القمر الصناعي المصري (ايجيبت سات-2) لمدة لاتقل عن 11 عاما.

> أ ش أ