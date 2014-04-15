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الشوكولاتة الداكنة لتنعيم البشرة

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الشوكولاتة الداكنة لتنعيم البشرة الشوكولاتة الداكنة لتنعيم البشرة

من أشهر المقولات التي تتحدّث عن الشوكولاتة تلك التي تؤكّد أن تناول الشوكولاتة يساهم في تحسين الحالة المزاجية والقضاء على الاكتئاب. وعلى الرغم من صحة هذه المقولة، إلا أن الشوكولاتة لا تتميز بهذه الفائدة فقط، إذ إن لها العديد من الفوائد الأخرى التي تتعلق بجمال البشرة والجسم كذلك.
وكما يمكنك استغلال الشوكولاتة للقضاء على الاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية، كذلك يمكنك استخدامها لتحسين حالة جسمك أيضاً. فالكاكاو الذي تتكون منه الشوكولاتة يعد مصدراً جيداً للعديد من المعادن، منها: الكبريت، والزنك، والحديد، والمغنيسيوم، والنحاس، والبوتاسيوم، فضلاً عن الفيتامينات المتعددة، كـ A، B، C، D، E، J، K، B1، B2، B3، وغيرها من العناصر المفيدة لبشرة الجسم والوجه.
لذلك، أصبحت مراكز التجميل تقدم بمعظمها حمامات الشوكولاتة لتفتيح الجسم وتغذية البشرة وإكسابها المزيد من النعومة واللمعان. لكن تلك الحمامات دائماً ما تكون ذات تكاليف باهظة. من هنا، ينصحك "سيِّدتي نت" بتجربة حمام الشوكولاتة الداكنة اليوم بنفسك، من أجل الاستفادة من خصائص الشوكولاتة من جهة، وللتمتع بهذه التجربة منزليّاً، من دون الحاجة إلى إنفاق المزيد من الأموال لقاء هذا القناع في مراكز التجميل...
الأدوات:
1. كيلو من الشوكولاتة الخام.
2. ملعقتان من دم الغزال.
3. ليفة مغربية.
الطريقة:
1. قومي بعمل حمام ماء دافئ للشوكولاتة الخام حتى تذوب.
2. أضيفي دم الغزال إلى الشوكولاتة، وامزجي جيّداً.
3. احملي المزيج معك إلى الحمام.
4. اغسلي جسمك سريعاً fالماء الساخن لتتفتح مسامّ جسمك جيداً، قبل أن تجمد الشوكولاتة.
5. جففي جسمك بمنشفة ناعمة عن طريق الضغط لا الفرك.
6. افردي مزيج الشوكولاتة على كامل جسمك، واتركيه لمدة ثلث ساعة حتى يجف.
7. ابدئي بفرك جسمك باستخدام الليفة المغربية بالتزامن مع الضغط جيداً فوق مناطق جسمك الداكنة، كالركب والأكواع.
8. اغسلي جسمك باستخدام الماء الدافئ مرّة، ثم بالماء البارد مرة أخرى.
9. تمتعي ببشرة مشدودة وجسم وردي فاتح وناعم.

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