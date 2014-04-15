النجمات قبل وبعد حقن البوتوكس

البوتوكس مادة بروتينية طبيعية تستخرج من أحد أنواع البكتيريا، المعروفة بـ "كلوستريديوم بوتيولينوم". يحقن البوتوكس من خلال حقن بسيطة في المنطقة المراد تحسين شكلها. وهذه الحقن غالباً ما تكون مؤلمة حيث تعطى عن طريق إبر رفيعة جداً.

للبوتكس فوائد كثيرة في مجالات التجميل، فهو يعمل على إزالة التجاعيد من الوجه والجبهة وحول العينين.

البوتوكس والنجمات:

نقدم لك اليوم، نجمات عالميات لجأن إلى التجميل وتحديداً استعمال ابر البوتوكس. فماذا حلّ بجمالهن؟

يذكر أن البوتوكس هو لاستعمالات بسيطة تخفّف من التجاعيد الحركية التعبيرية وتمنح فراغات الوجه الحجم المثالي. كما تعطي الوجه إشراقاً وجمالا، وتساعد على التغلب على علامات تقدم العمر والشيخوخة المبكرة.

ولكن تلجأ النجمات احياناً إلى البوتوكس فيتغيّر شكلهن من الجميل إلى القبيح والعكس صحيح.

فما رأيك بالموضوع وهل ستقومين يوماً ما بحقن البوتوكس ومتى؟

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هل يُعالج البوتوكس مشاكلك التجميليّة كافة؟

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