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يوفنتوس ينافس إنتر ميلان على ظهير فينورد

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يوفنتوس ينافس إنتر ميلان على ظهير فينورد يوفنتوس ينافس إنتر ميلان على ظهير فينورد

روتردام /أ ش أ/ أفادت أنباء بأن ناديي إنتر ميلان ويوفينتوس الإيطاليين يسعيان لضم داريل جانمات المدافع الأيمن لنادي فينورد روتردام الهولندي في الصيف القادم.

يأتي ذلك بعد أن انهارت المحادثات بين النادي واللاعب لتجديد عقده وبدأ فينورد يدرس بيعه من أجل الحصول على مقابل بدلا من أن يتركه اللاعب في صفقة انتقال حر مع نهاية عقده.

وذكرت صحيفة (أيه دى) الهولندية أن النادي مستعد لبيع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما وأن البيانكونيرى والنيراتزورى مهتمان بضم لاعب آخر في مركز المدافع الأيمن.

وأضافت أن مدافع الفريق ستيفان دى فريج أنهى مفاوضات مع النادي كي يغادره في موسم الانتقالات الصيفية.

ويتردد أن فينورد مستعد لبيع فريج مقابل 7 ملايين يورو، ويتردد أن نادي ميلان وفيورينتينا يسعيان لضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما.

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