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سندرلاند يحاول إنقاذ نفسه بمدرب جديد

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سندرلاند يحاول إنقاذ نفسه بمدرب جديد سندرلاند يحاول إنقاذ نفسه بمدرب جديد

سندرلاند /أ ش أ/ أشارت انباء يوم الثلاثاء أن فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفنى السابق لنادى لاتسيو الايطالى فى طريقه لتدريب نادى سندرلاند الانجليزى فى حالة انتهاء العلاقة بين النادى ومدربه جوس بويت.

ويقبع فريق القطط السوداء حاليا فى مؤخرة ترتيب اندية الدورى الانجليزى الممتاز، وربما يلجأ النادى لبيتكوفيتش لقيادته حتى نهاية الموسم على الرغم من أنه سيتولى تدريب السويسرى بعد نهاية كأس العالم.

وذكر موقع "توتوميركاتو" أن النادى اجرى اتصالات مع اتحاد كرة القدم السويسرى للتعرف على امكانية التعاقد مع بيتكوفيتش مؤقتا، خلفا لبويت حتى نهاية الموسم.

وفى حالة عدم التوصل لاتفاق مع بيتكوفيتش، فإن رالف رانجنيك المدير الفنى لنادى شالكه الالمانى ربما يكون الخيار البديل.

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فيديو اليوم السابع

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