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نابولي يقترب من ضم مدافع جينك

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نابولي يقترب من ضم مدافع جينك نابولي يقترب من ضم مدافع جينك

نابولي /أ ش أ/ اقترب نادي نابولي الإيطالي من ضم الفرنسي كاليدو كوليبالى نجم نادي جينك البلجيكي.

ويقدم اللاعب /22 عاما/ نجم منتخب فرنسا للشباب تحت 20 عاما سابقا مستوى متميزا مع ناديه البلجيكي هذا الموسم، وبات المدير الفني الأسباني لنابولى رافا بينيتث مهتما بضمه لصفوف الفريق منذ فترة.

وذكرت "سكاي سبورت" إيطاليا أن بينيتث أراد ضم المدافع الأسمر منذ أن كان مدربا لنادي ليفربول بينما كان كوليبالى لاعبا في نادي ميتز الفرنسي آنذاك.

وأضافت الأنباء أن المحادثات وصلت إلى مرحلة متقدمة في الأيام الماضية بين الجانبين وأنهما أوشكا على التوصل لاتفاق بشأن انتقال اللاعب لنادي الجنوب الإيطالي.

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