بيرلو: جوارديولا أراد ضمي لبرشلونة في 2010.. ولكن ميلان رفض

لندن، (إفي): كشف لاعب الوسط الإيطالي أندريا بيرلو أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا سعى لضمه لبرشلونة في 2010 إلا أن نادي ميلان رفض، وفقا للسيرة الذاتية التي صدرت يوم الثلاثاء عن بيرلو الذي يرتدي قميص يوفنتوس حاليا.

وأكد بيرلو أن جوارديولا قال له "نحن أقوياء للغاية بالفعل، والحقيقة أنه لا يمكن السعي وراء شيء أفضل، لكنك أنت حبة الكرز في الحلوى.. نبحث عن لاعب وسط يتناوب مع شابي وإنيستا وبوسكيتس، وهو أنت.. فأنت تتمتع بكافة مقومات اللعب لبرشلونة بالإضافة إلى ميزة خاصة وهي أنك لاعب دولي".

وأوضح لاعب الوسط المخضرم أن جوارديولا نقل له رغبته خلال مباراة جمعت بين فريقه السابق ميلان وبرشلونة على أرض الأخير بملعب (كامب نو) في 25 أغسطس 2010 ، وفقا للسيرة الذاتية التي قدمتها صحيفة (جارديان) البريطانية يوم الثلاثاء.

وأضاف أن المدرب الكتالوني أبلغه بحاجته إليه في الفريق، وأن برشلونة بدأ بالفعل في مفاوضات مع ميلان من أجل الحصول على خدماته، إلا أن النادي الإيطالي رفض الفكرة من الأساس.

وانضم بيرلو إلى يوفنتوس موسم 2011/2012 بعد أن أمضى عشر سنوات مع ميلان، بعقد يمتد لثلاثة مواسم بحيث ينتهي في 30 يونيو 2014.