تأكد غياب رونالدو عن كلاسيكو الكأس

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن نجم الفريق كريستيانو رونالدو لن يشارك في الكلاسيكو أمام برشلونة يوم الأربعاء في نهائي كأس الملك بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي "لن نجازف بكريستيانو رونالدو لذلك هو لن يلعب المباراة، سيتدرب معنا ثم يسافر إلى فالنسيا لمشاهدة المباراة من الملعب".

وأضاف "خطتنا لن تتغير، إنها نفسها مع أو بدون رونالدو.. يجب وضع قدرات المنافس في الاعتبار، كريستيانو لم يرتح لأنه لم يكن يجب عليه ذلك.. لم يبد عليه التعب".

ويواجه ريال مدريد خصمه التاريخي برشلونة في نهائي الكأس الذي يقام من مباراة واحدة على ملعب المستايا الخاص بنادي فالنسيا.