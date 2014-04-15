برشلونة يفشل في تجهيز بيكيه لكلاسيكو الكأس

تأكد غياب جيرارد بيكيه مدافع برشلونة عن كلاسيكو نهائي كأس الملك الإسباني أمام الغريم التقليدي ريال مدريد يوم الأربعاء.

ويعاني بيكيه من الإصابة بشرخ في الفخذ الأيمن، تعرض لها خلال مواجهة أتليتكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ماركا" يوم الثلاثاء أن برشلونة فشل في مساعيه لتجهيز بيكيه للمباراة.

يذكر أن برشلونة خسر أخر مباراتين أمام أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، وجرانادا في الليجا 1-0 في غياب بيكيه.

وقد تشهد المباراة عودة المخضرم كارليس بويول الذي تعافى مؤخرا من الإصابة، ليشغل موقع بيكيه.