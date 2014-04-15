“إبدأ “تطالب بتغيرات تشريعية لتسهيل إجراءات إثبات النسب لأطفال الزواج غير الشرعي

طالبت مبادرة “ابدأ” للعدالة المجتمعية في أثناء مشاركتها بورشة عمل ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول حقوق الطفل ومستقبل مصر المنعقدة في فندق سفير بالقاهرة بضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية في الندوة المتعلقة بإثبات نسب الأطفال من زواج عرفي على أن يتم ألزام الأب بالتقدم لتحليل “دي أن أيه” وتضمين عقوبة فى حالة الرفض ضمانا لتيسيير طرق إصدار شهادات ميلاد الأطفال غير مثبتى النسب منعا لتحولهم لأطفال شوارع بلا عائل .

و أكدت نرمين البحطيطى مدير عام المبادرة عبر مشاركتها فى الورشة على حق كل طفل فى الحصول شهادة اثبات نسب , وتغيير التشريع الملزم باللجوء للجنة فض المنازعات اثناء نظر قضايا اثبات علاقة زواجية وقضايا اثبات النسب التى تستهلك الكثير من الوقت والجهد والمال للأمهات من اجل فقط اصدار شهادة ميلاد لأبنائهم هو حق لكل طفل.