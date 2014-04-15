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هيفاء وهبي :فيلم ” حلاوة روح ” تجسيد لمعاناة إنسانية تحدث في الواقع

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هيفاء وهبي :فيلم ” حلاوة روح ” تجسيد لمعاناة إنسانية تحدث في الواقع هيفاء وهبي :فيلم ” حلاوة روح ” تجسيد لمعاناة إنسانية تحدث في الواقع

أوضحت الفنانة هيفاء وهبي ،انها تعاملت مع قصة فيلم “حلاوة روح ” الذي قامت بدورالبطولة فيه كقصة تعبر عن المعاناة الإنسانية الصعبة ، لفتاة يترصد لها من حولها ويحاولون إيذاءها على الرغم من أنها لم تقترب من أى شخص بسوء.
> وقالت هيفاء وهبي ،في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ببيروت اليوم الثلاثاء ، على هامش حضورها برنامج مسابقات لقناة أم بى سى الفضائية ، أنها عندما قرأت سيناريو فيلم “حلاوة روح ” شعرت بصعوبة فى آداء القصة فى البداية ، إلا أنها أحبتها لأن قصة الفيلم مختلفة عن شخصيتها تماما كفنانة وبالتالي كان الفيلم يمثل تحديا بالنسبة لها لتقدم هذا الدور الصعب.
> وأشارت هيفاء وهبى ، إلي أنها تحب أن تعمل تحت قيادة مخرج الفيلم وتكون مطيعة له طاعة عمياء ، وتمثل ذلك مع مخرج فيلم “حلاوة روح” المخرج سامح عبد العزيز ، والذى وصفته بأنه شخص محترم وتثق فيه ،لافتة إلي أنه لا يشترط فى الفيلم الجيد أن يصرف عليه عشرات الملايين، بل من الممكن بإنتاج محدود إخراج قصة جيدة تكون أقرب لعلاج مشاكل مجتمعية ، واصفة السينما المصرية بأن تنتج أفلاما جيدة وذات مضمون .

أ ش أ

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