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أمن السويس : استنفار وطوارئ بالمناطق السياحية استعدادا لأعياد شم النسيم‎

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أمن السويس : استنفار وطوارئ بالمناطق السياحية استعدادا لأعياد شم النسيم‎ أمن السويس : استنفار وطوارئ بالمناطق السياحية استعدادا لأعياد شم النسيم‎

مديرية امن السويس

قال اللواء خليل حرب مساعد وزير الداخلية لأمن السويس أنه تم اعلان حالة الطوارئ والاستنفار الأمني الكامل مع بداية اليوم استعدادا لتأمين اعياد الأخوة المسحيين واحتفالات شم النسيم .

أضاف مدير الأمن عبر بيان اعلامي أن هناك قوات اضافية ستقوم بتأمين جميع القرى السياحية وكافة الطرق الصحراية من الأسماعيلية والقاهرة والبحر الاحمر من اجل هذه المناسبة .

وأوضح ان التأمين سيشمل جميع الكنائس والجمعيات التابعة للاخوة المسحيين بالاضافة إلى البنوك ونفق الشهيد أحمد حمدى والمجرى الملاحى لقناة السويس فضلا عن كافة المنتزهات وكورنيش السويس ومنطقة بور توفيق ، موضحا أن هناك حملات مرورية مكثفة ستشهدها المحافظة خلال الاعياد والصلاة الخاصة باحتفالات الاخوة المسحيين .

وتابع أن هناك تكثيف أمني وطوارئ بشكل خاص ستكون بمنطقة المجري الملاحي لقناة السويس ونفق الشهيد أحمد حمدى وتوسيع دائرة الأشتباه وتفتيش السيارات المارة من وإلى السويس من كافة الطرق الحدودية ، موضحا أن جميع الضباط وقيادات الامن والمباحث منتشرين فى كافة مواقعهم الشرطية .

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