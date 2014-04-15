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3 أيام حقل تكثيف محصولي القمح والقطن بالمنوفية

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3 أيام حقل تكثيف محصولي القمح والقطن بالمنوفية 3 أيام حقل تكثيف محصولي القمح والقطن بالمنوفية

محافظ المنوفية

أكد المهندس محمد احمد مرسي وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية ان الادارة العامة للارشاد الزراعي وذلك بالتنسيق مع الادارة المركزية للارشاد الزراعي قامت بتنفيذ عدد 3 يوم حقل في مجال تكثيف محصولي القمح علي القطن خلال شهر ابريل وذلك يوم 7/4/2014 بمركز قويسنا ويوم 9/4/2014 بشبين الكوم ويوم 17/4/2014 بقويسنا.
> وفي سياق آخر تم تنفيذ يوم حصاد لمحصول البطاطس والفراولة بمركز السادات وذلك لاهمية الناتج من المساحات المنزرعة بمحصولي البطاطس والفراولة سواء للتصدير او الاستهلاك المحلي .
> يأتي هذا في اطار اهتمام محافظ المنوفية الدكتور احمد فوزي بقطاع الزراعة وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة للفلاحين للنهوض بقطاع الزراعة علي مستوي المحافظة , مشيرا الي ان محافظة المنوفية تتمتع بتربة خصبة ومزارعين مهرة وزراعة محصول البطاطس باكثر من عروة وبمساحات كبيرة.

 

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