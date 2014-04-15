بالصور.. طلاب جامعة الإسكندرية يتظاهرون للتنديد بتقديم موعد الامتحانات

نظم عشرات الطلاب بجامعة الإسكندرية، ظهر اليوم الثلاثاء، وقفة إحتجاجية داخل ساحة المجمع النظري بمنطقة الشاطبي وسط المحافظة، للتنديد بقرار مجلس إدارة الجامعة بتقديم موعد إمتحانات نهاية العام بجميع الكليات.

ورفع الطلاب المتظاهرون لافتات تندد بتقديم الإمتحانات التحريرية لتبدأ فى 3 مايو المقبل،بدلا من 7 يونيو ،منها “إمتحاناتنا في 5 ليه.. إحنا كفرة ولا أيه”.

يذكر أن مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور رشدى زهران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، كان قد إعتمد،أول أمس، قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن عقد إمتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى” 2013-2014″، إعتباراً من 3 مايو المقبل.

وفى سياق متصل، نظمت طالبات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وقفة إحتجاجية، ظهر اليوم ، بساحة كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، للمطالبة بالإفراج عن الطلاب والطالبات المقبوض عليهم من بينهم طالبة تدعى “فاطمة نصار”.