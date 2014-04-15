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بالصور.. قومي السكان بالأقصر يلتقون بصحفيين لعرض رؤيتهم لحل المشكلة السكانية

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بالصور.. قومي السكان بالأقصر يلتقون بصحفيين لعرض رؤيتهم لحل المشكلة السكانية بالصور.. قومي السكان بالأقصر يلتقون بصحفيين لعرض رؤيتهم لحل المشكلة السكانية

جانب من اللقاء

عقد المجلس القومي للسكان بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء ، مؤتمر صحفي تحت عنوان “اتجاهات الإعلاميين ورؤيتهم حول المشكلة السكانية”، بنادي تجديف الأقصر.

واستعرض العاملين في المجال الإعلامي رؤيتهم لمواجهة الكثافة السكانية التي تعيشها وكيفية الوصول إلى رؤى جادة تساهم في حل القضية بشكل يتناسب مع متطلبات الدولة نحو التنمية.

وقال المهندس رفيق رشاد نوفل وكيل وزارة الاسكان بالاقصر خلال اللقاء أن اعمال انشاء 1872 وحدة سكنية بإجمالي 78 عمارة مستمرة علي طريق الأقصر طيبة بمنطقة المدامود التابعة لمدينة الزينية ضمن المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي .

وأضاف ان المشروع يشرف علي تنفيذه مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة الاقصر وينفذه جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وبدأت اعمال الحفر وانشاء الوحدات منذ نحو 3 أسابيع والمدة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع 12 شهر بتكلفة اجمالية 245 مليون جنيه ولم يتم تحديد شروط التقديم حتي الان وسيتم تلقي طلبات الراغبين في حجز الواحدت عن طريق ادارة الاسكان بعد تحديد الشروط اللازمة للتقديم .

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