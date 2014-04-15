“الأمور المستعجلة” بالإسكندرية تقضى بمنع الإخوان من الترشح للرئاسة والبرلمان

قررت محكمة الإسكندرية الإبتدائية الدائرة الثانية مدني مستعجل برئاسة المستشار ماجد زكريا أبو السعود ،اليوم الثلاثاء، بمنع ترشح أي عضو منتمي إلى جماعة الإخوان بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة.

كان طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، قد تقدم بدعوى حملت رقم 349 لسنة 2014 ،لإلزام اللجنة العليا للإنتخابات ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم قبول أوراق ترشح المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين سواء المنشقيين أو الحاليين للترشح للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية .

وقال طارق محمود في الدعوى: “إن ثورة 30 يونيو كشفت الوجه الإرهابى القبيح لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة والجماعات الجهادية والإسلامية المتطرفة والأحزاب السياسية الداعمة لتلك الجماعة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه، وهو ما تؤكده كم الجرائم التى ارتكبها الإخوان. واعتبر المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة الأخونة، أن هذه الوقائع تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك ضرورة منع أعضاء جماعة الإخوان وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة وكل من يمثلهم من الترشح لأي منصب سياسي أو قيادي وخاصة منصب رئيس الجمهورية، أو أعضاء المجالس النيابية شعب أو شورى نظرًا لما قد يسببه ذلك من انقسام وفتنة داخلية.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قررت ، اليوم، شطب دعوى تطالب بمنع ترشح أي من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في الإنتخابات الرئاسية أو البرلمانية لعدم حضور مقيم الدعوى في الجلستين السابقتين وجلسة اليوم.