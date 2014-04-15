ضبط تشكيل عصابي لترويج العملات المزورة بمحافظتي المنوفية والقليوبية

تمكنت الادراة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير وترويج العملات الوطنية والأجنبية المزورة بمحافظتي المنوفية والقليوبية.

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية اخطارا بضبط كل من ابراهيم عبد الفتاح ابو العز 35 سنة عاطل مقيم بمركز بسيون بمحافظة الغربية يتزعم تشكيل عصابي تخصص في تزوير وترويج العملات الوطنية والاجنبية باستخدام السيارة رقم أ م ر 856 حيث تم ضبطه وبحوزته 50 الف دولار وهاتف محمول وبتقنين الاجراءات تم ضبط باقي والتشكيل وهم ” محسن محمد يوسف 37 سنة عاطل ومقيم بأمبابة بالجيزة وبحوزته 155 وقة فئة الدولار 650 ورقة فئة ال100 جنية _ عبد الفتاح عاطف اسماعيل 46 سنة عاطل مقيم بمركز بسيون بمحافظة الغربية وبحوزته 100 الف جنية مزورة وخنجر و 2 هاتف محمول 1600 دينار سوداني.

تم التحفظ على المضبوطات تحرر عن الواقعة محضر رقم 11396 جنح مركز قويسنا وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق وتم ارسال المضبوطات الى مصلحة الطب الشرعي بطنطا قسم أبحاث التزييف لبيان اذا كانت الاموال المضبوطة مزورة من عدمه بالاضافة الى الكشف عن السيارة المضبوطة .