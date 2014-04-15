ضبط 8 هاربين من أحكام قضائية بمطار القاهرة

ضبطت مباحث مطار القاهرة الدولي 8 هاربين من تنفيذ احكام قضائية خلال تواجدهم داخل حرم المطار.

جاء ذلك اثناء حمله امنية لضباط الادارة تحت اشراف اللواء علاء الدين علي مدير امن المطار .

وذكر مصدر امني بالمطار تم الاشتباه فى الهاربين حيث ان بتوقيف كل شخص فى اماكن مختلفة داخل المطار و بالكشف عن بياناتهم تبين انهم هاربين من تنفيذ احكام قضائية فى جرائم متنوعه وهم (ر.ر.خ) فى جريمة تبديد و ( ب.ح.م) فى قضية مبانى مخالفة و ( س.ح.ط ) و المحكوم عليه فى قضية تبديد و ( م.س.م ) فى قضية تبديد و ( خ.م.م) فى قضية شيكات بدون رصيد و ( م.م.ع ) فى قضية ضرب و ( ر.ر.ق ) فى قضية ايصال امانه و ( ن.م.ع ) فى قضية تبديد ، تم القبض عليهم و اتخاذ الاجراءات القانونية معهم.