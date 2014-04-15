مدير أمن القليوبية يوقف مدير السجن المركزي بطوخ عن العمل بسبب هروب متهم

شهد السجن المركزي التابع لمصلحة السجون بجوار قسم طوخ هروب محمود ابراهيم الدسوقى العبدلاوى وشهرته عبده كنفه 27 سنة بالهروب بعد ان غافل الحراسة اثناء الزيارة ولم يعثر عليه حتى الان.

> تم اخطار اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية بالواقعة ،وعلي الفور تبين للواء عرفة حمزة مدير المباحث هروب السجين السابق اتهامه فى عدة قضايا قتل وسرقة بالاكراه كان اخرها القضية رقم 14053 لسنة 2013 جنايات بنها سرقة بالاكراه اثناء فترة الزيارة وغافل الجميع وقام بالهرب.

> واصدر اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية قرارا بايقاف اللواء جمال عزب مدير السجن المركزى بطوخ لمدة شهر بسبب الاهمال وحدوث واقعة الهروب