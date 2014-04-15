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المعزول للقاضي : أنا اسمي الدكتور محمد مرسى

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المعزول للقاضي : أنا اسمي الدكتور محمد مرسى المعزول للقاضي : أنا اسمي الدكتور محمد مرسى

صورة أرشيفية

قام رئيس هيئة المحكمة بقضية الهروب من سجن وادي النطرون  بالنداء على الرئيس السابق الموجود داخل القفص الزجاجي، وذلك قبل رفعه الجلسة، قائلا “يا محمد يا مرسى: سامعنى؟!”، فرد المعزول “اسمي الدكتور محمد مرسى”، وأكمل القاضي “مش عاوز تقابل الدفاع بتاعك برضه ولا إيه؟!”، فلم يرد مرسى.

وأكد القاضي بعدها لهيئة الدفاع أن المحكمة في يدها اتخاذ إجراءات رادعة لأي متهم، لحسن سير إجراءات القضية، ولكنها تلتزم الحكمة وتعمل على راحة المتهمين ودفاعهم، بشرط عدم تعطيل الجلسة، وقررت رفع الجلسة لمدة ربع ساعة فقط، لمحاولة تحسين العيوب الفنية المزعومة.

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