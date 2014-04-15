بالصور.. محافظ المنوفية والسفير اليابانى يفتتحا أكبر مصانع للثلاجات بالشرق الأوسط

افتتح الدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية و السفير اليابانى توشيهيروا سوزوكى والمهندس إبراهيم العربى رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربى – بمجمعها الصناعى بقويسنا – مصنعاً جديداً لإنتاج ثلاجات شارب صديقة البيئة بإستثمارات تقدر 170 مليون جنيه وتوفير أكثر من 1200 فرصة عمل ليعتبر أكبر مصنع للثلاجات بالشرق الاوسط ، فيما أعتذر منير فخرى عبد النور وزير الاستثمار والتجارة والصناعة عن حضور الإفتتاح بعد إستدعائه لإجتماع طارىء منعه من الحضور وقدم ابراهيم العربى إعتذار بالنيابة عنه ، وذلك بعد نجاح الشراكة بين شارب اليابانية ومجموعة العربي في الشراكة التي وقعتها الشركتين في مجال التكييف منذ عام 2002 وكان باكورة هذا التعاون افتتاح مصنعا لانتاج تكييف شارب لأول مرة في مصر عام 2004 .

يستهدف مصنع الثلاجات الجديد والذي يقام على مساحة 26 الف متر مربع وإنتاج 66 ألف وحدة من ثلاجة شارب فى العام الجارى 2014 ، تصل إلى 360 ألف وحدة بحلول عام 2018 .

وأكد المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربى على أن افتتاح المصنع يعتبر خطوة فى مسيرة العربى التى بدأها منذ أكثر من نصف قرن ، بهدف جلب التكنولوجيا الحديثة من كافة انحاء العالم بالاضافة الى زيادة الاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب والمساهمة في الحد من ظاهرة البطالة وزيادة عجلة الانتاج .

وأضاف العربى أن تصنيع الثلاجة في مصر فى حد ذاته يمثل إضافة كبيرة للصناعة المصرية حيث تبلغ نسبة المكون المصري في هذا المنتج 70% تصنع بالكامل داخل مصانع العربي ، مشيرا الى ارتباط مجموعة العربي بالتكنولوجيا اليابانية المتفوقة ذات الجودة العالية من خلال شركاءها اليابانيين منذ أكثر من 40 عاما.

من جانبه أكد مساهيرو أوكيتسو المدير التنفيذي لنظام الصحة والبيئة بشارب اليابانية على اهمية الشراكة بين شارب و مجموعة العربى والتي بدأت منذ عشر سنوات بمصنع تكييف الهواء شارب و الذى أثبت جدارته في السوق المصري وحصل على ثقة المواطنين في مصر .

وأضاف أنه لكى نحقق مزيد من النجاح ، قررنا إسناد عملية الإنتاج و مراقبة الجودة والدعم الفنى المستمر لشركات العربى التي أصبحت من الشركات المصرية الرائدة في انتاج وتسويق التكنولوجيا اليابانية في مصر ، إضافة الى ذلك فقد اعتبرنا منطقة الشرق الاوسط و أفريقياِ من أهم المناطق فى استراتيجية العمل لدينا لتكون مجموعة العربي مركزا رئيسيا لهذه المنطقة يتم التصدير من مصانعها في مصر .

الجدير بالذكر ان مجموعة العربي منذ نشأتها عام 1964 وعرفت بكونها علامة مؤثرة في الاقتصاد المصري ، وتعد مثالاً عظيماً للنجاح الذي بدأ من نقطة الصفر ليشق طريقه نحو القمة ، كانت البداية تجارية بسيطة سرعان ما تطورت ليقترن اسم العربي بكبرى الشركات الصناعية اليابانية .

وشهد عام 1974 نقطة الانطلاقة في العلاقة العريقة بين العربي وشركاءها اليابانيين لتكون هذه الشراكة حلقة في سلسلة النجاحات والإنجازات التي شهدتها هذه العلاقة والتي سرعان ما تحولت من علاقة تجارية إلى علاقة صناعية وتكنولوجية عندما وضع أساس مبنى المجمع الصناعي ببنها عام 1982 ليكون نقطة التحول نحو تكوين كيان صناعي لايقل جودة وتكنولوجيا عن الكيانات الصناعية العالمية .

تضم مجموعة العربي مايقرب من 20 الف عامل بين فني ومهندس وإداري ينتشرون في أكثر من 13 كيان صناعي وتجاري يصنعون ويسوقون أكثر من 800 منتج داخل وخارج مصر .