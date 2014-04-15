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دعوى قضائية تطالب بإبعاد القطريين والأتراك من مصروإلغاء قيد شركاتهم

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دعوى قضائية تطالب بإبعاد القطريين والأتراك من مصروإلغاء قيد شركاتهم دعوى قضائية تطالب بإبعاد القطريين والأتراك من مصروإلغاء قيد شركاتهم

محكمة

طالبت دعوى قضائية أقامها عبد الرحمن عوف المحامي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بحكم قضائي بإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار بإبعاد رعايا دولتي قطر وتركيا عن .

واختصمت الدعوي الموعدة برقم 47573 لسنة 68 قضائية وزير الداخلية بصفته وأضافت الدعوى لصحيفة مطالبها ضرورة الحكم بسحي أية أراضي لرعايا دولتي قطر وتركيا بمصر وتأميمها مع إلغاء قيد شركات الدولتين بالهيئة العامة للاستثمار.

وبررت الدعوي مطالبها بأن دلوتي قطر وتركيا هما الأكثر دعما لجماعة الإخوان بمصر على الرغم من الأحكام القضائية الصادرة بحظر تلك الجماعة.

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