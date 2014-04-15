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السيطرة على مشاجرة بين باعة الخضروات وعمال ترميم كنيسة بملوي

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السيطرة على مشاجرة بين باعة الخضروات وعمال ترميم كنيسة بملوي السيطرة على مشاجرة بين باعة الخضروات وعمال ترميم كنيسة بملوي

سيطرت الأجهزة الأمنيه بالمنيا , علي مشاجره وقعت بين مجموعه من العمال المشاركون في أعمال تجديد الكنيسه الإنجيليه بملوي , وبعض باعة الفاكهه والخضروات ونتج عنها إصابة 4 أشخاص.
> وتلقى العميد أحمد موسي مأمور قسم شرطة ملوي ، بلاغاً من المستشفي العام بوصول كلاً من ميلاد صادق ، وعصام مكرم ، ومحمد إبراهيم ، وسامح محمد , مصابين باصابات مختلفه .
> وكشفت التحريات وقوع مشاجرة بشارع العرفاني بين عدداً باعة الخضروات، وشخص يقود دراجه بخاريه , أمام الكنيسه الأنجيليه التي تشهد أعمال تجديد , وأضافت التحريات , وقوع مشادة كلاميه بين قائد دراجه بخاريه , وأحد الباعه الجائلين بسبب المرور بشارع العرفاني , وتدخل علي أثر ذلك بعض العمال الذين يشاركون في أعمال الترميم بالكنيسه الإنجيليه الواقعه بنفس مكان المشاجره للدفاع عن قائد الدراجه البخاريه , الذي يمتد بصلة قرابه لأحد العمال.

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