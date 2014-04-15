السيطرة على مشاجرة بين باعة الخضروات وعمال ترميم كنيسة بملوي

سيطرت الأجهزة الأمنيه بالمنيا , علي مشاجره وقعت بين مجموعه من العمال المشاركون في أعمال تجديد الكنيسه الإنجيليه بملوي , وبعض باعة الفاكهه والخضروات ونتج عنها إصابة 4 أشخاص.

> وتلقى العميد أحمد موسي مأمور قسم شرطة ملوي ، بلاغاً من المستشفي العام بوصول كلاً من ميلاد صادق ، وعصام مكرم ، ومحمد إبراهيم ، وسامح محمد , مصابين باصابات مختلفه .

> وكشفت التحريات وقوع مشاجرة بشارع العرفاني بين عدداً باعة الخضروات، وشخص يقود دراجه بخاريه , أمام الكنيسه الأنجيليه التي تشهد أعمال تجديد , وأضافت التحريات , وقوع مشادة كلاميه بين قائد دراجه بخاريه , وأحد الباعه الجائلين بسبب المرور بشارع العرفاني , وتدخل علي أثر ذلك بعض العمال الذين يشاركون في أعمال الترميم بالكنيسه الإنجيليه الواقعه بنفس مكان المشاجره للدفاع عن قائد الدراجه البخاريه , الذي يمتد بصلة قرابه لأحد العمال.