الهيئة الهندسية تجتمع بالشركة الإماراتية لبدء تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية

عقدت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، مؤتمراً تنسيقياً مع شركة أرابتك الإماراتية الممولة لمشروع المليون وحدة سكنية للأسر المصرية من محدودي ، ومتوسطي الدخل بحضور محافظ دمياط وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة دمياط ورئيس جمعية صناع الأثاث ، بالإضافة إلى كبار مصنعى المنتجات الخشبية والسيراميك فى مصر.

يهدف المؤتمر إلي انهاء كافة الترتيبات المتعلقة ، بالبدء فى التنفيذ الفعلى لهذا المشروع العملاق الذى سيتم تنفيذه على أربعة مراحل تبدأ فى ديسمبر 2014 ، وتستمر على مدار 5 سنوات فى العديد من محافظات الجمهورية ، والتنسيق على إمداد المشروع بالإحتياجات الأساسية من الخامات ومواد البناء والصناعات المغذية والحرف والمهن المكملة للصناعات الإنشائية ، وذلك وفقاً للمواصفات القياسية وإعتمادا على السوق المحلى بنسبة 100% بما يساهم فى دعم الإقتصاد المصرى وتوفير الالاف من فرص العمل للشباب.

أاكد اللواء طاهر عبدالله طه ، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، على ضرورة تضافر الجهود الوطنية لإنجاح هذا المشروع الطموح بالإعتماد على القدرات والطاقات المصرية فى تنفيذ كافة مراحل المشروع الذى سيساهم فى تحقيق طفرة تنموية ضخمة فى كافة قطاعات الدولة.

أشار المهندس سامى أسد ، الرئيس التنفيذى للشركات التابعة لشركة أرابتك القابضة ، إلى أن الشركة تفخر بالتعاون مع القوات المسلحة ; لتنفيذ أكبر مشروع إسكانى فى العالم العربى ، لا من حيث التكلفة فقط ، بل ما سيكون له من آثر فى التنمية الإقتصادية والإجتماعية بتوفير مسكن لملايين المصريين من محدودى الدخل ، وتوفير فرص عمل لأكثر من مليون مواطن مصرى.

وبدوره أشاد المهندس محمد عبد اللطيف منصور، محافظ دمياط ، بحرص القوات المسلحة على اسناد مطالب تمويل المشروع إلى السوق المحلى بما يساهم فى انتعاش العديد من الشركات والصناعات المتعثرة ، وتوفير العديد من فرص العمل للشباب ، مؤكداً قدرة المحافظة على إمداد المشروع بكافة مطالبه من الوحدات والصناعات الخشبية وفقا لارقى المواصفات القياسية العالمية.

حضر المؤتمر ، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، ومحافظ دمياط ورؤساء مجالس إدارات الغرف الصناعية والتجارية وعدد من ممثلى شركات مواد البناء فى مصر.